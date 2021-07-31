Стало известно, сколько Бенфика заплатила за Яремчука

В контракте форварда прописана солидная клаусула

  • 31.07.2021 21:50
  • 4230 просмотров
  • 5 комментариев
Стало известно, сколько Бенфика заплатила за Яремчука
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

Сегодня «Бенфика» официально сообщила о подписании форварда «Гента» Романа Яремчука.

Теперь же португальские СМИ раскрыли финансовые детали перехода украинского форварда. «Бенфика» заплатила 17 миллионов евро за 75% экономических прав на 25-летнего игрока.

В контракте самого Яремчука прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.

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Источник — Twitter

(14 голосов)

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Комментарии
    Семён Бакин
    online
      Семён Бакин, 31.07.2021 22:19
    0
    Я так понимаю Динамо получает 5+ лямов , и ещё оставляет 5 % от перепродажи.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 31.07.2021 22:11
    +1
    Думаю, що Бенфіка звісно хоче заробити на Яремчуку. Максимум 2 сезони в Португалії, а потім на подальший продаж.
    -
    Якщо зможуть розкрити його потенціал - то потім продадуть Романа за 30+ мільйонів кудись в топ-клуби з Англії чи Іспанії.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 31.07.2021 21:57
    -1
    OKs100, 31.07.2021 21:53
    100 миллионов... Неплохо. Это рекорд для наших футболистов?
    100 многовато, 75 - самый раз
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 31.07.2021 21:53
    +6
    100 миллионов... Неплохо. Это рекорд для наших футболистов?
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 31.07.2021 21:51
    +7
    Не хило..дай бог чтоб заиграл!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 31.07.2021 21:51
    +7
    Не хило..дай бог чтоб заиграл!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 31.07.2021 21:53
    +6
    100 миллионов... Неплохо. Это рекорд для наших футболистов?
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 31.07.2021 22:11
    +1
    Думаю, що Бенфіка звісно хоче заробити на Яремчуку. Максимум 2 сезони в Португалії, а потім на подальший продаж.
    -
    Якщо зможуть розкрити його потенціал - то потім продадуть Романа за 30+ мільйонів кудись в топ-клуби з Англії чи Іспанії.
    Ссылка
    Семён Бакин
    online
      Семён Бакин, 31.07.2021 22:19
    0
    Я так понимаю Динамо получает 5+ лямов , и ещё оставляет 5 % от перепродажи.
    Ссылка
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