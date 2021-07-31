Стало известно, сколько Бенфика заплатила за Яремчука

Сегодня «Бенфика» официально сообщила о подписании форварда «Гента» Романа Яремчука.
Теперь же португальские СМИ раскрыли финансовые детали перехода украинского форварда. «Бенфика» заплатила 17 миллионов евро за 75% экономических прав на 25-летнего игрока.
В контракте самого Яремчука прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.
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Источник — Twitter
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Якщо зможуть розкрити його потенціал - то потім продадуть Романа за 30+ мільйонів кудись в топ-клуби з Англії чи Іспанії.
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Якщо зможуть розкрити його потенціал - то потім продадуть Романа за 30+ мільйонів кудись в топ-клуби з Англії чи Іспанії.
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