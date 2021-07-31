Роман ЗОЗУЛЯ: «Сделаю все, чтобы порадовать болельщиков новой команды»

Украинский форвард Роман Зозуля подписал контракт с клубом Сегунды «Фуэнлабрада». Игрок прокомментировал переход в новую команду.
«Мне действительно нравится этот проект. За последние годы клуб прогрессирует и я счастлив здесь находиться. Мне сказали, что здесь хороший коллектив. Я готов отдать все силы на тренировках и в матчах, чтобы порадовать болельщиков».
«Важно быть единым коллективом, чтобы добывать победу в этом сложном чемпионате», - сказал Зозуля.
Ранее Романа связывали с другими испанскими клубами и командой из Португалии.
Источник — БК Фуэнлабрада
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