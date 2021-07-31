Роман ЗОЗУЛЯ: «Сделаю все, чтобы порадовать болельщиков новой команды»

Украинский игрок прокомментировал переход в новую команду

  • 31.07.2021 22:45
  • 1188 просмотров
  • 1 комментарий
Роман ЗОЗУЛЯ: «Сделаю все, чтобы порадовать болельщиков новой команды»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард Роман Зозуля подписал контракт с клубом Сегунды «Фуэнлабрада». Игрок прокомментировал переход в новую команду.

«Мне действительно нравится этот проект. За последние годы клуб прогрессирует и я счастлив здесь находиться. Мне сказали, что здесь хороший коллектив. Я готов отдать все силы на тренировках и в матчах, чтобы порадовать болельщиков».

«Важно быть единым коллективом, чтобы добывать победу в этом сложном чемпионате», - сказал Зозуля.

Ранее Романа связывали с другими испанскими клубами и командой из Португалии.

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Источник — БК Фуэнлабрада

(5 голосов)

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Комментарии
    cooperpavel
    online
      cooperpavel, 31.07.2021 22:56
    +3
    Удачи в новом клубе!
    Ссылка
    cooperpavel
    online
      cooperpavel, 31.07.2021 22:56
    +3
    Удачи в новом клубе!
    Ссылка
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