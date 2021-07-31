Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Извините за мой украинский язык. Буду говорить чаще»

Форвард «Миная» прокомментировал победу в матче УПЛ

  • 31.07.2021 19:17
  • 562 просмотра
  • 3 комментария
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Извините за мой украинский язык. Буду говорить чаще»
© fcminaj.com

«Минай» в матче УПЛ обыграл «Александрию», а форвард Евгения Селезнев пришел на флэш-интервью и с ошибками, но все же говорил по-украински.

«Хорошие впечатления. После 6 месяцев вернуться в большой футбол - «файні» эмоции. Некоторым людям хочу сказать спасибо за то, что сделали меня сильнее. И спасибо, что поверили в меня. И спасибо еще президенту УАФ Павелко. Он тоже помог. Сразу говорю, что дам сейчас одно интервью и больше полгода не буду давать. Я пришел не отбывать номер. Не имеет значения, сколько я забью голов. Главное, чтобы команда выигрывала. Тут молодые игроки, и я должен им помочь. Будем набирать форму. Этот коллектив мне напомнил времена «Днепра».

«Извините за мой украинский язык. Буду пытаться чаще общаться на украинском».

«Победили за счет коллектива и характера, а также болельщиков. Не забил? Если не играешь полгода, то это очень сложно. Главное, что моменты есть», - сказал Селезнев.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 31.07.2021 19:25
    0
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 31.07.2021 19:24
    0
    Burevestnik, 31.07.2021 19:22
    а обещал не пи...ь пол года или больше.
    значит не пацан - не держит обещание, трепло.
    поэтому ждёмс очередной залёт
    Следующее интервью ну точно последнее, зуб даю
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 31.07.2021 19:22
    0
    а обещал не пи...ь пол года или больше.
    значит не пацан - не держит обещание, трепло.
    поэтому ждёмс очередной залёт
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 31.07.2021 19:25
    0
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 31.07.2021 19:24
    0
    Burevestnik, 31.07.2021 19:22
    а обещал не пи...ь пол года или больше.
    значит не пацан - не держит обещание, трепло.
    поэтому ждёмс очередной залёт
    Следующее интервью ну точно последнее, зуб даю
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 31.07.2021 19:22
    0
    а обещал не пи...ь пол года или больше.
    значит не пацан - не держит обещание, трепло.
    поэтому ждёмс очередной залёт
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности