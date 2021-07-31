Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Извините за мой украинский язык. Буду говорить чаще»

«Минай» в матче УПЛ обыграл «Александрию», а форвард Евгения Селезнев пришел на флэш-интервью и с ошибками, но все же говорил по-украински.

«Хорошие впечатления. После 6 месяцев вернуться в большой футбол - «файні» эмоции. Некоторым людям хочу сказать спасибо за то, что сделали меня сильнее. И спасибо, что поверили в меня. И спасибо еще президенту УАФ Павелко. Он тоже помог. Сразу говорю, что дам сейчас одно интервью и больше полгода не буду давать. Я пришел не отбывать номер. Не имеет значения, сколько я забью голов. Главное, чтобы команда выигрывала. Тут молодые игроки, и я должен им помочь. Будем набирать форму. Этот коллектив мне напомнил времена «Днепра».

«Извините за мой украинский язык. Буду пытаться чаще общаться на украинском».

«Победили за счет коллектива и характера, а также болельщиков. Не забил? Если не играешь полгода, то это очень сложно. Главное, что моменты есть», - сказал Селезнев.