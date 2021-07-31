Черноморец – Днепр-1. Известны стартовые составы

Тренеры команд сделали свой выбор

  • 31.07.2021 18:40
  • 664 просмотра
  • 3 комментария
Черноморец – Днепр-1. Известны стартовые составы
© ФК Черноморец

Сегодня «Черноморец» во втором туре УПЛ дома примет «Днепр-1». Начало матча – в 19:30.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Кучерук, Дубко, Кадири, Скорко, Кузык, Михайленко, Кравченко, Брагару, Шторгин, Авагимян, Ванат

«Днепр-1»: Паст, Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак, Джурасек, Ди Франко, Пихаленок, Чуже, Назаренко, Довбик

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Источник — УПЛ

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Комментарии
    игробизнес
    online
      игробизнес, 31.07.2021 19:09
    0
    Динамо 3 - Днепр-1.
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 31.07.2021 19:03
    0
    Weasel Zipper, 31.07.2021 18:49
    0-5
    Оптимистично однако 1:2
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 31.07.2021 18:49
    0
    0-5
    Ссылка
    игробизнес
    online
      игробизнес, 31.07.2021 19:09
    0
    Динамо 3 - Днепр-1.
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 31.07.2021 19:03
    0
    Weasel Zipper, 31.07.2021 18:49
    0-5
    Оптимистично однако 1:2
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 31.07.2021 18:49
    0
    0-5
    Ссылка
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