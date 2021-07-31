Черноморец – Днепр-1. Известны стартовые составы

Сегодня «Черноморец» во втором туре УПЛ дома примет «Днепр-1». Начало матча – в 19:30.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Черноморец»: Кучерук, Дубко, Кадири, Скорко, Кузык, Михайленко, Кравченко, Брагару, Шторгин, Авагимян, Ванат
«Днепр-1»: Паст, Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак, Джурасек, Ди Франко, Пихаленок, Чуже, Назаренко, Довбик
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Источник — УПЛ
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