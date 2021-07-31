Ворскла – Рух. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 2-го тура Премьер-лиги Украины «Ворскла» – «Рух».

«В первом туре «Ворскла» сыграла вничью 2:2 с «Днепром-1». Затем в ответном матче Лиги конференций с финским «КуПСом» днепряне проиграли со счетом 2:3 в овертайме, но в основное время была зафиксирована ничья 2:2, как и в первом поединке в Финляндии. То есть три первых матча этого сезона «Ворскла» сыграла со счетом 2:2, если в ответной встрече Лиги конференций брать в учет только основное время. «Рух» начал сезон матчем в Харькове против новичка УПЛ «Металлиста 1925». Харьковчане в этом поединке победили со счетом 2:1.

Два раза в своей истории играли полтавчане и львовяне. Сначала «Ворскла» победила со счетом 5:2, а затем встреча этих команд завершилась вничью 1:1.

Быстро ли придет в себя «Ворскла» после вылета из еврокубков? Да, тяжело для команды. Вылетели от финнов… Но матч с «Рухом» будет в Полтаве. Все-таки больше склоняюсь к победе «Ворсклы». Поставлю на полтавчан и на то, что они смогут реабилитироваться после вылета из Лиги Конференций», - сказал Нагорняк.

Матч «Ворскла» – «Рух» состоится 1-го августа. Начало встречи в 19:30.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.