Мариуполь – Десна. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Эксперт поделился мыслями о грядущем матче второго тура УПЛ

  • 31.07.2021 16:42
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Мариуполь – Десна. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© ФК Десна Чернигов

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 2-го тура Премьер-лиги Украины «Мариуполь» – «Десна».

«В первом туре «Мариуполь» на выезде сыграл вничью 1:1 со «Львовом». На гол представителя приазовцев Кулакова львовяне ответили точным ударом Ременяка. А «Десна» с дублем Калитвинцева и голом Завийского на своем поле выиграла у «Черноморца» со счетом 3:0.

16 раз встречались между собой эти соперники. Восемь раз выиграли черниговцы, семь раз победили игроки «Мариуполя». Одна встреча завершилась вничью. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. «Десна» выиграла со счетом 2:0, а «Мариуполь» победил со счетом 4:1.

В этом матче я больше склоняюсь к тому, что может быть результативная ничья», - сказал Нагорняк.

Матч «Мариуполь» – «Десна» состоится 1-го августа. Начало встречи в 17:00.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

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