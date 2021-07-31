Николай МАТВИЕНКО: «Важно, что мы не выключились и добились цели»

Защитник «Шахтера» – о победе над «Львовом»

  • 31.07.2021 13:27
  • 398 просмотров
  • 1 комментарий
Николай МАТВИЕНКО: «Важно, что мы не выключились и добились цели»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Главный тренер донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал победу над «Львовом» (3:0) в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги.

– Результат положительный, хорошо, что не пропустили. Но лично я не доволен тем, что мы дали сопернику создать несколько опасных моментов. 

– Матч близился к окончанию, «Шахтер» не мог забить. Даже показалось, что дело идет к сенсации.
– Мы уверены в своих силах и должны играть до конца. Важно то, что не выключились и добились цели. 

– ПФК «Львов» удивил своим настроем?
– Да, мне понравилось то, как они играли. «Львов» много прессинговал, постоянно двигался. К тому же они хорошо обороняются и неплохо контратакуют.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — FanDay

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Morfeo1
      Morfeo1, 31.07.2021 13:57
    0
    Виправте Будь ласка головний тренер на захисник!
    Ссылка
    Morfeo1
    online
      Morfeo1, 31.07.2021 13:57
    0
    Виправте Будь ласка головний тренер на захисник!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности