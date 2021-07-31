Николай МАТВИЕНКО: «Важно, что мы не выключились и добились цели»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал победу над «Львовом» (3:0) в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги.
– Результат положительный, хорошо, что не пропустили. Но лично я не доволен тем, что мы дали сопернику создать несколько опасных моментов.
– Матч близился к окончанию, «Шахтер» не мог забить. Даже показалось, что дело идет к сенсации.
– Мы уверены в своих силах и должны играть до конца. Важно то, что не выключились и добились цели.
– ПФК «Львов» удивил своим настроем?
– Да, мне понравилось то, как они играли. «Львов» много прессинговал, постоянно двигался. К тому же они хорошо обороняются и неплохо контратакуют.
Источник — FanDay
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