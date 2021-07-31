ФАБИНЬО: «Металлист 1925 не реализовал свои шансы»

Футболист «Металлиста 1925» Фабиньо подвел итоги поражения от «Колоса» (0:1) в поединке 2-го тура УПЛ.

- Вчера вы дебютировали в стартовом составе «Металлиста 1925», вернулись к УПЛ, как ощущения?

- Я очень счастлив сыграть именно в стартовом составе, рад, что снова играю в Премьер-лиге Украины. Для любого игрока важно попадать в стартовый состав.

- Что можете сказать об игре с «Колосом»?

- На самом деле, мы сыграли хорошую игру вчера, с этим надо поздравить всю команду. Однако, конечно, мы недовольны, не реализовали свои шансы у ворот соперников. Поэтому теперь мы продолжим упорно работать. У нашей команды хороший менталитет. Поэтому, игра за игрой, мы будем становиться только лучше.

- Чего не хватило команде, чтобы таки набрать очки в Ковалевке?

- Как я уже говорил, мы создавали моменты у чужих ворот, но не реализовали их. Соперникам, наоборот, повезло это сделать. Но это часть футбола.