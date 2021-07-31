Александр КУЧЕР: «Металлист будет действовать с позиции силы»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился ожиданиями от матча с «Ужгородом».

«Все хорошо, работаем в привычном режиме. Информации о сопернике достаточно, сейчас с этим проблем нет — пресса, видео. Крупное поражение «Ужгорода» в первом туре не должно расхолаживать: в том матче команды обменивались атаками, просто одна из них реализовала свои моменты, а другая — нет.

Мы будем отталкиваться от своей игры, действовать с позиции силы. Это наш принцип, отступать от него не собираемся. Наверное, будет небольшая ротация. Ближе к игре посмотрим по готовности футболистов», — сказал Александр Кучер.

Матч 2-го тура чемпионата Первой лиги «Металлист» — «Ужгород» состоится в воскресенье, 1 августа. Начало в 18:45.