Александр КУЧЕР: «Металлист будет действовать с позиции силы»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился ожиданиями от матча с «Ужгородом».
«Все хорошо, работаем в привычном режиме. Информации о сопернике достаточно, сейчас с этим проблем нет — пресса, видео. Крупное поражение «Ужгорода» в первом туре не должно расхолаживать: в том матче команды обменивались атаками, просто одна из них реализовала свои моменты, а другая — нет.
Мы будем отталкиваться от своей игры, действовать с позиции силы. Это наш принцип, отступать от него не собираемся. Наверное, будет небольшая ротация. Ближе к игре посмотрим по готовности футболистов», — сказал Александр Кучер.
Матч 2-го тура чемпионата Первой лиги «Металлист» — «Ужгород» состоится в воскресенье, 1 августа. Начало в 18:45.
Источник — ФК Металлист
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