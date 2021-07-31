Андрей ПЯТОВ: «Де Дзерби – футбольный маньяк, он сломал мне мозг»

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о первом впечатлении от работы под руководством Роберто Де Дзерби.

«Де Дзерби пришел и сломал мне мозг в хорошем смысле. Я не видел, чтобы так кто-то играл в футбол. Он верит в свой футбол, прививает это. Он сам говорит: «Я в шоке! Не ожидал, что вы за месяц так легко воспримите то, что я хочу». Вратари играют одну из ключевых ролей играют в таком, просто все зависит от соперника.

Ему нравится играть против сильного соперника, который будет прессинговать. Он - футбольный маньяк, в хорошем смысле», - сказал Пятов.

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