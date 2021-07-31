ФОТО. Яремчук прилетел в Лиссабон для подписания контракта с Бенфикой

Украинский нападающий находится в шаге от перехода в португальский клуб

  • 31.07.2021 11:40
  • 3112 просмотров
  • 11 комментариев
ФОТО. Яремчук прилетел в Лиссабон для подписания контракта с Бенфикой
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук в ближайшее время станет игроком португальской «Бенфики».

Футболист прибыл в Лиссабон вечером в пятницу, 30 июля. Подписание контракта должно состояться после медицинского осмотра.

На протяжении карьеры Яремчук защищал цвета «Динамо», «Динамо-2» и «Александрии». Летом 2017 года футболист перешел в «Гент» за €2 миллиона. В минувшем сезоне Роман провел за бельгийскую команду 43 матча во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €17,5 миллионов. «Бенфика» готова заплатить за Романа €15 миллионов.

В активе Яремчука 29 матчей за сборную Украины, где он забил 10 мячей.

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Источник — A Bola

(5 голосов)

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Комментарии
    MaxUa
    online
      MaxUa, 31.07.2021 13:07
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 31.07.2021 12:49
    Он басту слушает все ок.
    Сейчас если ты хочешь играть в топ чемпе надо Басту слушать
    "Сегодня носит Адидас, а завтра родину продаст".
    Хм. Так выходит что, это правильная претензия? Ну раз то же самое по сути вменяют уже в совершенно иных экономико-политических условиях.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 31.07.2021 13:02
    +1
    Честно говоря, это топтание на месте. В таком возрасте нужно уходить в Германию или Италию. Бенфика... - это чемпионат Украины.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 31.07.2021 13:01
    -1
    adidas77, 31.07.2021 12:53
    Очень странный переход...
    Неужели в той же Италии не было вариантов?
    Бенфика это топ клуб один из самых сильных в Европе.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 31.07.2021 12:53
    -1
    Очень странный переход...
    Неужели в той же Италии не было вариантов?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 31.07.2021 12:49
    0
    Саша Зардунов, 31.07.2021 12:40
    Интересно, а не нападут ли на Яремчука как на Зозулю.
    Он басту слушает все ок.
    Сейчас если ты хочешь играть в топ чемпе надо Басту слушать
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    online
      Alexander Fandeev, 31.07.2021 12:42
    +1
    Порви спартачів)
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 31.07.2021 12:40
    0
    Интересно, а не нападут ли на Яремчука как на Зозулю.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 31.07.2021 12:15
    +3
    Желаю забить Больше чем Жоао Пинту
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    online
      Maksim Dimitrov, 31.07.2021 12:02
    +2
    Nordenus, 31.07.2021 11:59
    Даже не знаю, хороший это переход для Яремчука или нет. Бенфика уже давно не топ клуб...
    Хороший клуб
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 31.07.2021 11:59
    +1
    Даже не знаю, хороший это переход для Яремчука или нет. Бенфика уже давно не топ клуб...
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    online
      Maksim Dimitrov, 31.07.2021 11:58
    +1
    Это хорошо
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 31.07.2021 12:15
    +3
    Желаю забить Больше чем Жоао Пинту
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    online
      Maksim Dimitrov, 31.07.2021 12:02
    +2
    Nordenus, 31.07.2021 11:59
    Даже не знаю, хороший это переход для Яремчука или нет. Бенфика уже давно не топ клуб...
    Хороший клуб
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 31.07.2021 13:02
    +1
    Честно говоря, это топтание на месте. В таком возрасте нужно уходить в Германию или Италию. Бенфика... - это чемпионат Украины.
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    online
      Alexander Fandeev, 31.07.2021 12:42
    +1
    Порви спартачів)
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 31.07.2021 11:59
    +1
    Даже не знаю, хороший это переход для Яремчука или нет. Бенфика уже давно не топ клуб...
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    online
      Maksim Dimitrov, 31.07.2021 11:58
    +1
    Это хорошо
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 31.07.2021 13:07
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 31.07.2021 12:49
    Он басту слушает все ок.
    Сейчас если ты хочешь играть в топ чемпе надо Басту слушать
    "Сегодня носит Адидас, а завтра родину продаст".
    Хм. Так выходит что, это правильная претензия? Ну раз то же самое по сути вменяют уже в совершенно иных экономико-политических условиях.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 31.07.2021 12:49
    0
    Саша Зардунов, 31.07.2021 12:40
    Интересно, а не нападут ли на Яремчука как на Зозулю.
    Он басту слушает все ок.
    Сейчас если ты хочешь играть в топ чемпе надо Басту слушать
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 31.07.2021 12:40
    0
    Интересно, а не нападут ли на Яремчука как на Зозулю.
    Ссылка
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