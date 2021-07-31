ФОТО. Яремчук прилетел в Лиссабон для подписания контракта с Бенфикой

25-летний нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук в ближайшее время станет игроком португальской «Бенфики».
Футболист прибыл в Лиссабон вечером в пятницу, 30 июля. Подписание контракта должно состояться после медицинского осмотра.
На протяжении карьеры Яремчук защищал цвета «Динамо», «Динамо-2» и «Александрии». Летом 2017 года футболист перешел в «Гент» за €2 миллиона. В минувшем сезоне Роман провел за бельгийскую команду 43 матча во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €17,5 миллионов. «Бенфика» готова заплатить за Романа €15 миллионов.
В активе Яремчука 29 матчей за сборную Украины, где он забил 10 мячей.
Источник — A Bola
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Сейчас если ты хочешь играть в топ чемпе надо Басту слушать
Хм. Так выходит что, это правильная претензия? Ну раз то же самое по сути вменяют уже в совершенно иных экономико-политических условиях.
Неужели в той же Италии не было вариантов?
Неужели в той же Италии не было вариантов?
Сейчас если ты хочешь играть в топ чемпе надо Басту слушать
Сейчас если ты хочешь играть в топ чемпе надо Басту слушать
Хм. Так выходит что, это правильная претензия? Ну раз то же самое по сути вменяют уже в совершенно иных экономико-политических условиях.
Сейчас если ты хочешь играть в топ чемпе надо Басту слушать
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