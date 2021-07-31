МАТВИЕНКО: «Игрокам Ворсклы не хватило психологической концентрации»

25-летний защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение полтавской «Ворсклы» от «КуПСа» в квалификации Лиги конференций.

«За Ворсклу» очень обидно. Как раз считаю, что им не хватило психологической концентрации на последних минутах. Пропускать так – очень неприятно», - сказал Матвиенко.

Напомним, уступив в повторном матче финскому клубу «КуПС» (2:3), «Ворскла» завершила свой еврокубковый поход во втором раунде квалификации Лиги конференций.