Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Это были самые тяжелые полгода в моей жизни»

36-летний украинский форвард Евгений Селезнев рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Минае».

«Почему решил перейти в «Минай»? Так сложились обстоятельства. Я знал, что здесь замечательный тренер, с которым играл, с которым сохранил хорошие отношения. Спасибо ему, президенту и вице-президенту «Миная», которые доверились мне, и теперь я — часть команды. Теперь хочу отблагодарить их и помочь клубу добыть результат.

Да, не играл полгода. Но все это время я много тренировался, по три раза в день: кроссфит, зал, бокс, хоккей, все вместе. Старался поддерживать форму. Но признаюсь, что это были самые тяжелые полгода в моей жизни, ведь я был без футбола.

Собираюсь ли я заканчивать карьеру? Если я почувствую, что больше ничего не могу дать команде, то, конечно, я закончу. Пока я очень хорошо себя чувствую и хочу принести пользу «Минаю». Ежедневно работаю и чувствую, что у меня все получается.

Кстати, хочу сказать, что самое главное — не мой рекорд забитых голов, а помощь команде.

Мне очень нравится Закарпатье, Ужгород, но времени увидеть город еще не было. Надеюсь, что в ближайшее время все исправлю», — отметил Селезнев.