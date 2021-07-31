Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Это были самые тяжелые полгода в моей жизни»

Украинский нападающий объяснил, почему решил перейти в «Минай»

  • 31.07.2021 11:19
  • 515 просмотров
  • 4 комментария
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Это были самые тяжелые полгода в моей жизни»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

36-летний украинский форвард Евгений Селезнев рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Минае».

«Почему решил перейти в «Минай»? Так сложились обстоятельства. Я знал, что здесь замечательный тренер, с которым играл, с которым сохранил хорошие отношения. Спасибо ему, президенту и вице-президенту «Миная», которые доверились мне, и теперь я — часть команды. Теперь хочу отблагодарить их и помочь клубу добыть результат.

Да, не играл полгода. Но все это время я много тренировался, по три раза в день: кроссфит, зал, бокс, хоккей, все вместе. Старался поддерживать форму. Но признаюсь, что это были самые тяжелые полгода в моей жизни, ведь я был без футбола.

Собираюсь ли я заканчивать карьеру? Если я почувствую, что больше ничего не могу дать команде, то, конечно, я закончу. Пока я очень хорошо себя чувствую и хочу принести пользу «Минаю». Ежедневно работаю и чувствую, что у меня все получается.

Кстати, хочу сказать, что самое главное — не мой рекорд забитых голов, а помощь команде.

Мне очень нравится Закарпатье, Ужгород, но времени увидеть город еще не было. Надеюсь, что в ближайшее время все исправлю», — отметил Селезнев.

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Источник — ФК Минай

(4 голоса)

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Комментарии
    Алег Ber
    online
      Алег Ber, 31.07.2021 11:45
    0
    Зачем это чмо в футболе? Не дайте ему побить рекорд.
    Ссылка
    Vetal
    online
      Vetal, 31.07.2021 11:42
    0
    NeRoN69, 31.07.2021 11:32
    Это он интервью дал до того как обещал полгода не общаться с журналистами или после?
    😂😂😂! Наверное он имел ввиду не промежуток времени, а минимальное количество дней в году, в которые он не будет давать интервью.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 31.07.2021 11:39
    0
    Фото зачет. Типа без штанов
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 31.07.2021 11:32
    +2
    Это он интервью дал до того как обещал полгода не общаться с журналистами или после?
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 31.07.2021 11:32
    +2
    Это он интервью дал до того как обещал полгода не общаться с журналистами или после?
    Ссылка
    Алег Ber
    online
      Алег Ber, 31.07.2021 11:45
    0
    Зачем это чмо в футболе? Не дайте ему побить рекорд.
    Ссылка
    Vetal
    online
      Vetal, 31.07.2021 11:42
    0
    NeRoN69, 31.07.2021 11:32
    Это он интервью дал до того как обещал полгода не общаться с журналистами или после?
    😂😂😂! Наверное он имел ввиду не промежуток времени, а минимальное количество дней в году, в которые он не будет давать интервью.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 31.07.2021 11:39
    0
    Фото зачет. Типа без штанов
    Ссылка
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