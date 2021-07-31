Шестаков не поможет Вересу в матче с Динамо

В лазарете «Вереса», который во втором туре УПЛ сыграет против киевского «Динамо», находится лишь один игрок - новичок-полузащитник Сергей Шестаков, ранее выступавший за венгерский «Диошдьер».

На следующей неделе футболист начнет тренироваться по индивидуальной программе и, скорее всего, 14 августа сможет дебютировать в календарном поединке с «Ворсклой» за «Верес», капитан которого его брат-близнец - Михаил.

До отъезда в Венгрию Сергей Шестаков выступал за тернопольскую «Ниву», «Нефтяник-Укрнафту» и «Олимпик».

Кроме Шестаковых спортивную честь «Вереса» также защищают братья-близнецы Пасичи - Евгений и Геннадий.

Напомним, что в первом туре УПЛ «Верес» сыграл вничью с «Колосом» (0:0).