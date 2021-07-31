Сан-Хосе. Ястремская узнала первую соперницу в основной сетке

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская узнала первую соперницу в основной сетке турнира WTA500 в американском Сан-Хосе.
В первом круге украинская теннисистка, занимающая в рейтинге WTA 46-ю позицию, встретится с американкой Клэр Лю (№106). В 2018 году на травяном турнире ITF в Великобритании Лю обыграла Ястремскую в первом круге.
Отметим, что победительница данного матча в следующем круге сыграет против второй сеяной Елены Рыбакиной (№20). Сегодня казахстанка сыграет в матче за третье место на Олимпиаде против украинки Элины Свитолиной.
Источник — Большой теннис Украины
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