Сан-Хосе. Ястремская узнала первую соперницу в основной сетке

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская узнала первую соперницу в основной сетке турнира WTA500 в американском Сан-Хосе.

В первом круге украинская теннисистка, занимающая в рейтинге WTA 46-ю позицию, встретится с американкой Клэр Лю (№106). В 2018 году на травяном турнире ITF в Великобритании Лю обыграла Ястремскую в первом круге.

Отметим, что победительница данного матча в следующем круге сыграет против второй сеяной Елены Рыбакиной (№20). Сегодня казахстанка сыграет в матче за третье место на Олимпиаде против украинки Элины Свитолиной.