Денис АНТЮХ: «Играть за Динамо — огромная честь и большая ответственность»

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх после тренировки команды рассказал о поздравлении с днем рождения от одноклубников, обновлениях в тренировочном процессе и подготовке к ближайшему домашнему матчу с «Вересом».
- Какие это чувства – отмечать день рождения и принимать поздравления от команды на родном поле?
- Это всегда приятно – получать поздравления с днем рождения. Команда сделала праздничный «коридорчик». Так что ощущения наилучшие, все хорошо.
- Какие впечатления от нового газона, который вы только что испытали?
- Поле очень хорошее и качественное, приятно на таком тренироваться. Плюс так совпало, что и форма у нас новая. Все это окрыляет.
- Перед началом тренировки команду посетили дети из Dynamo Kyiv Camp – можно считать, что это на фарт?
- Для детей такие встречи очень важны, мы дали им автографы, сфотографировались. Это часть нашей профессии.
- Рабочий ритм в Киеве отличается от зарубежных сборов?
- Находясь дома, мы больше времени проводим с семьями, и это придает больше сил. Мне кажется, это позитивно влияет на тренировочный процесс.
- Как тебя поздравили родные и как собираешься отмечать день рождения?
- Отметить не удастся, только поужинаем дома с женой. Скоро уже игра, поэтому не до празднований.
- Появились ли новые акценты в тренировках?
- Продолжаем работать в таком же ритме, в тренировочном процессе ничего не поменялось. Готовимся в обычном режиме.
- Нужна ли пауза после такого большого количества контрольных игр на сборах?
- Матчей было много, но нагрузка распределялась на всех одинаково. Мы играли по половине тайма и совмещали игры с тренировками. Не сказал бы, что это было очень тяжело. Мы втянулись в игровой ритм, поэтому, думаю, в чемпионате будет уже легче.
- Какой матч на втором сборе запомнился больше остальных?
- Наверное, заключительный матч (с «Газиантепом — прим. ред.). Мы победили в нем, к тому же нам противостояла хорошая команда. Эта игра запомнилась больше всего.
- То, что «Динамо» стартует в чемпионате со второго тура, можно считать плюсом, учитывая, что у команды было больше времени на подготовку, а у вас – на адаптацию?
- У нас в команде много сборников, у которых был маленький период отдыха. Мы дождались их возвращения и дальше готовились к сезону. Имели на неделю больше времени на подготовку, но не сказал бы, что это значительный плюс.
- Уже разбирали «Верес»?
- Да, уже просматривали будущих соперников и, думаю, накануне матча тоже будем разбирать.
- Матч с «Вересом» можно считать встречей чемпионов? Или это слишком громкая вывеска?
- Выходит, что можно (смеется). «Верес» выиграл первую лигу, а «Динамо» – чемпион УПЛ. Так что будет чемпионский матч.
- Была ли во время сегодняшней тренировки работа, нацеленная на будущую игру?
- Мы работаем в обычном режиме, ничего нового не было.
- В команде появился еще один новичок – Эрик Рамирес. Как быстро он находит с вами общий язык?
- Думаю, Эрик нормально влился в команду. Сейчас он больше общается с легионерами. Думаю, потихоньку адаптируется в ходе чемпионата.
- Есть ли амбиции начать выступления за «Динамо» уже в премьерном туре?
- Выступать за «Динамо» – огромная честь. Это великий клуб, поэтому ответственность велика. Будем стараться показывать достойную игру в каждом матче.
- Когда тренер объявит стартовый состав непосредственно на матч?
- Думаю, составы объявят уже в день игры, на установке.
- Некоторые эксперты заявляют, что если «Динамо» не защитит чемпионство, то успех в прошлом сезоне был случайностью. Насколько это отвлекает от работы?
- Мы не обращаем внимания на такие высказывания. Это работа экспертов, их мнение. Мы занимаемся своей работой – тренируемся и готовимся показывать свою игру.
- В августе команде предстоит играть в плотном графике, запланировано еще два спарринга. Тренерский штаб таким образом готовит команду к режиму выступлений в еврокубках?
- Да, будем проводить по две игры в неделю, чтобы подготовиться к графику Лиги чемпионов.
Источник — ФК Динамо Киев
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- Некоторые эксперты заявляют, что если «Динамо» не защитит чемпионство, то успех в прошлом сезоне был случайностью. Насколько это отвлекает от работы?
- Мы не обращаем внимания на такие высказывания. Это работа экспертов, их мнение. Мы занимаемся своей работой – тренируемся и готовимся показывать свою игру
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Даже новичок Антюх уже все понял о старом клоуне Сабо и как нужно реагировать на его слова
- Некоторые эксперты заявляют, что если «Динамо» не защитит чемпионство, то успех в прошлом сезоне был случайностью. Насколько это отвлекает от работы?
- Мы не обращаем внимания на такие высказывания. Это работа экспертов, их мнение. Мы занимаемся своей работой – тренируемся и готовимся показывать свою игру
————
Даже новичок Антюх уже все понял о старом клоуне Сабо и как нужно реагировать на его слова
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