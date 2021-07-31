Денис АНТЮХ: «Играть за Динамо — огромная честь и большая ответственность»

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх после тренировки команды рассказал о поздравлении с днем рождения от одноклубников, обновлениях в тренировочном процессе и подготовке к ближайшему домашнему матчу с «Вересом».

- Какие это чувства – отмечать день рождения и принимать поздравления от команды на родном поле?

- Это всегда приятно – получать поздравления с днем рождения. Команда сделала праздничный «коридорчик». Так что ощущения наилучшие, все хорошо.

- Какие впечатления от нового газона, который вы только что испытали?

- Поле очень хорошее и качественное, приятно на таком тренироваться. Плюс так совпало, что и форма у нас новая. Все это окрыляет.

- Перед началом тренировки команду посетили дети из Dynamo Kyiv Camp – можно считать, что это на фарт?

- Для детей такие встречи очень важны, мы дали им автографы, сфотографировались. Это часть нашей профессии.

- Рабочий ритм в Киеве отличается от зарубежных сборов?

- Находясь дома, мы больше времени проводим с семьями, и это придает больше сил. Мне кажется, это позитивно влияет на тренировочный процесс.

- Как тебя поздравили родные и как собираешься отмечать день рождения?

- Отметить не удастся, только поужинаем дома с женой. Скоро уже игра, поэтому не до празднований.

- Появились ли новые акценты в тренировках?

- Продолжаем работать в таком же ритме, в тренировочном процессе ничего не поменялось. Готовимся в обычном режиме.

- Нужна ли пауза после такого большого количества контрольных игр на сборах?

- Матчей было много, но нагрузка распределялась на всех одинаково. Мы играли по половине тайма и совмещали игры с тренировками. Не сказал бы, что это было очень тяжело. Мы втянулись в игровой ритм, поэтому, думаю, в чемпионате будет уже легче.

- Какой матч на втором сборе запомнился больше остальных?

- Наверное, заключительный матч (с «Газиантепом — прим. ред.). Мы победили в нем, к тому же нам противостояла хорошая команда. Эта игра запомнилась больше всего.

- То, что «Динамо» стартует в чемпионате со второго тура, можно считать плюсом, учитывая, что у команды было больше времени на подготовку, а у вас – на адаптацию?

- У нас в команде много сборников, у которых был маленький период отдыха. Мы дождались их возвращения и дальше готовились к сезону. Имели на неделю больше времени на подготовку, но не сказал бы, что это значительный плюс.

- Уже разбирали «Верес»?

- Да, уже просматривали будущих соперников и, думаю, накануне матча тоже будем разбирать.

- Матч с «Вересом» можно считать встречей чемпионов? Или это слишком громкая вывеска?

- Выходит, что можно (смеется). «Верес» выиграл первую лигу, а «Динамо» – чемпион УПЛ. Так что будет чемпионский матч.

- Была ли во время сегодняшней тренировки работа, нацеленная на будущую игру?

- Мы работаем в обычном режиме, ничего нового не было.

- В команде появился еще один новичок – Эрик Рамирес. Как быстро он находит с вами общий язык?

- Думаю, Эрик нормально влился в команду. Сейчас он больше общается с легионерами. Думаю, потихоньку адаптируется в ходе чемпионата.

- Есть ли амбиции начать выступления за «Динамо» уже в премьерном туре?

- Выступать за «Динамо» – огромная честь. Это великий клуб, поэтому ответственность велика. Будем стараться показывать достойную игру в каждом матче.

- Когда тренер объявит стартовый состав непосредственно на матч?

- Думаю, составы объявят уже в день игры, на установке.

- Некоторые эксперты заявляют, что если «Динамо» не защитит чемпионство, то успех в прошлом сезоне был случайностью. Насколько это отвлекает от работы?

- Мы не обращаем внимания на такие высказывания. Это работа экспертов, их мнение. Мы занимаемся своей работой – тренируемся и готовимся показывать свою игру.

- В августе команде предстоит играть в плотном графике, запланировано еще два спарринга. Тренерский штаб таким образом готовит команду к режиму выступлений в еврокубках?

- Да, будем проводить по две игры в неделю, чтобы подготовиться к графику Лиги чемпионов.