Денис АНТЮХ: «Играть за Динамо — огромная честь и большая ответственность»

Украинский игрок киевского клуба готовится к официальному дебюту за новую команду

  • 31.07.2021 10:17
  • 469 просмотров
  • 2 комментария
Денис АНТЮХ: «Играть за Динамо — огромная честь и большая ответственность»
© ФК Динамо Киев. Денис Антюх

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх после тренировки команды рассказал о поздравлении с днем рождения от одноклубников, обновлениях в тренировочном процессе и подготовке к ближайшему домашнему матчу с «Вересом».

- Какие это чувства – отмечать день рождения и принимать поздравления от команды на родном поле?
- Это всегда приятно – получать поздравления с днем рождения. Команда сделала праздничный «коридорчик». Так что ощущения наилучшие, все хорошо.

- Какие впечатления от нового газона, который вы только что испытали?
- Поле очень хорошее и качественное, приятно на таком тренироваться. Плюс так совпало, что и форма у нас новая. Все это окрыляет.

- Перед началом тренировки команду посетили дети из Dynamo Kyiv Camp – можно считать, что это на фарт?
- Для детей такие встречи очень важны, мы дали им автографы, сфотографировались. Это часть нашей профессии.

- Рабочий ритм в Киеве отличается от зарубежных сборов?
- Находясь дома, мы больше времени проводим с семьями, и это придает больше сил. Мне кажется, это позитивно влияет на тренировочный процесс.

- Как тебя поздравили родные и как собираешься отмечать день рождения?
- Отметить не удастся, только поужинаем дома с женой. Скоро уже игра, поэтому не до празднований.

- Появились ли новые акценты в тренировках?
- Продолжаем работать в таком же ритме, в тренировочном процессе ничего не поменялось. Готовимся в обычном режиме.

- Нужна ли пауза после такого большого количества контрольных игр на сборах?
- Матчей было много, но нагрузка распределялась на всех одинаково. Мы играли по половине тайма и совмещали игры с тренировками. Не сказал бы, что это было очень тяжело. Мы втянулись в игровой ритм, поэтому, думаю, в чемпионате будет уже легче.

- Какой матч на втором сборе запомнился больше остальных?
- Наверное, заключительный матч (с «Газиантепом — прим. ред.). Мы победили в нем, к тому же нам противостояла хорошая команда. Эта игра запомнилась больше всего.

- То, что «Динамо» стартует в чемпионате со второго тура, можно считать плюсом, учитывая, что у команды было больше времени на подготовку, а у вас – на адаптацию?
- У нас в команде много сборников, у которых был маленький период отдыха. Мы дождались их возвращения и дальше готовились к сезону. Имели на неделю больше времени на подготовку, но не сказал бы, что это значительный плюс.

- Уже разбирали «Верес»?
- Да, уже просматривали будущих соперников и, думаю, накануне матча тоже будем разбирать.

- Матч с «Вересом» можно считать встречей чемпионов? Или это слишком громкая вывеска?
- Выходит, что можно (смеется). «Верес» выиграл первую лигу, а «Динамо» – чемпион УПЛ. Так что будет чемпионский матч.

- Была ли во время сегодняшней тренировки работа, нацеленная на будущую игру?
- Мы работаем в обычном режиме, ничего нового не было.

- В команде появился еще один новичок – Эрик Рамирес. Как быстро он находит с вами общий язык?
- Думаю, Эрик нормально влился в команду. Сейчас он больше общается с легионерами. Думаю, потихоньку адаптируется в ходе чемпионата.

- Есть ли амбиции начать выступления за «Динамо» уже в премьерном туре?
- Выступать за «Динамо» – огромная честь. Это великий клуб, поэтому ответственность велика. Будем стараться показывать достойную игру в каждом матче.

- Когда тренер объявит стартовый состав непосредственно на матч?
- Думаю, составы объявят уже в день игры, на установке.

- Некоторые эксперты заявляют, что если «Динамо» не защитит чемпионство, то успех в прошлом сезоне был случайностью. Насколько это отвлекает от работы?
- Мы не обращаем внимания на такие высказывания. Это работа экспертов, их мнение. Мы занимаемся своей работой – тренируемся и готовимся показывать свою игру.

- В августе команде предстоит играть в плотном графике, запланировано еще два спарринга. Тренерский штаб таким образом готовит команду к режиму выступлений в еврокубках?
- Да, будем проводить по две игры в неделю, чтобы подготовиться к графику Лиги чемпионов.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    kadaad .
    online
      kadaad ., 31.07.2021 11:34
    0
    Не понимаю зачем его подписало Динамо? Таких никаких в Динамо пол команды.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 31.07.2021 10:28
    0
    установке.
    - Некоторые эксперты заявляют, что если «Динамо» не защитит чемпионство, то успех в прошлом сезоне был случайностью. Насколько это отвлекает от работы?
    - Мы не обращаем внимания на такие высказывания. Это работа экспертов, их мнение. Мы занимаемся своей работой – тренируемся и готовимся показывать свою игру
    ————
    Даже новичок Антюх уже все понял о старом клоуне Сабо и как нужно реагировать на его слова
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 31.07.2021 11:34
    0
    Не понимаю зачем его подписало Динамо? Таких никаких в Динамо пол команды.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 31.07.2021 10:28
    0
    установке.
    - Некоторые эксперты заявляют, что если «Динамо» не защитит чемпионство, то успех в прошлом сезоне был случайностью. Насколько это отвлекает от работы?
    - Мы не обращаем внимания на такие высказывания. Это работа экспертов, их мнение. Мы занимаемся своей работой – тренируемся и готовимся показывать свою игру
    ————
    Даже новичок Антюх уже все понял о старом клоуне Сабо и как нужно реагировать на его слова
    Ссылка
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