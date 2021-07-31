ВИДЕО. На новом поле в новой форме. Динамо готовится к матчу с Вересом

Впервые после реконструкции главного поля напротив гостинично-реабилитационного комплекса загородной базы «бело-синих» в Вите-Литовской динамовцы Киева провели тренировку.
На повестке дня — старт в украинской Премьер-лиге и календарный матч с ровенским «Вересом», который состоится на НСК «Олимпийский» в ближайшее воскресенье, 1 августа.
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Источник — ФК Динамо Киев
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