Валерий КРИВЕНЦОВ: «В УПЛ со всеми можно играть»

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов подвел итоги матча 2 тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (0:1).

«Матч получился очень интересным. На мой взгляд, наше преимущество мы не смогли конвертировать в победу. Моменты были, команда на протяжении всей игры смотрелась очень целостно, много комбинировали, вели игру.

Даже перед пропущенным голом у нас был хороший момент, но мы им не распорядились. Нас наказали. Попытались изменить ход поединка – не получилось. Проиграли, но горжусь своей командой. Хочу их поздравить с этой игрой.

Волнения после выхода в УПЛ уже нет. Посмотрели, что можем со всеми играть. Сегодня на фоне команды, которая представляет Украину в еврокубках, мы смотрелись очень и очень хорошо.

Мы будем стараться не отходить от своей игры и с любым соперником играть в свой футбол», - сказал Кривенцов.