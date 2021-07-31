Валерий КРИВЕНЦОВ: «В УПЛ со всеми можно играть»

Наставник «Металлиста 1925» назвал главную причину поражения от «Колоса»

  • 31.07.2021 10:34
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  • 1 комментарий
Валерий КРИВЕНЦОВ: «В УПЛ со всеми можно играть»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов подвел итоги матча 2 тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (0:1).

«Матч получился очень интересным. На мой взгляд, наше преимущество мы не смогли конвертировать в победу. Моменты были, команда на протяжении всей игры смотрелась очень целостно, много комбинировали, вели игру.

Даже перед пропущенным голом у нас был хороший момент, но мы им не распорядились. Нас наказали. Попытались изменить ход поединка – не получилось. Проиграли, но горжусь своей командой. Хочу их поздравить с этой игрой.

Волнения после выхода в УПЛ уже нет. Посмотрели, что можем со всеми играть. Сегодня на фоне команды, которая представляет Украину в еврокубках, мы смотрелись очень и очень хорошо.

Мы будем стараться не отходить от своей игры и с любым соперником играть в свой футбол», - сказал Кривенцов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Олексій Коваль
      Олексій Коваль, 31.07.2021 11:24
    0
    Молодцы, ребята!
    Тот случай, когда результат отошел на второй план, игрой порадовали, есть потенциал, есть боевой дух. Вперед!
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 31.07.2021 11:24
    0
    Молодцы, ребята!
    Тот случай, когда результат отошел на второй план, игрой порадовали, есть потенциал, есть боевой дух. Вперед!
    Ссылка
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