Валерий КРИВЕНЦОВ: «В УПЛ со всеми можно играть»

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов подвел итоги матча 2 тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (0:1).
«Матч получился очень интересным. На мой взгляд, наше преимущество мы не смогли конвертировать в победу. Моменты были, команда на протяжении всей игры смотрелась очень целостно, много комбинировали, вели игру.
Даже перед пропущенным голом у нас был хороший момент, но мы им не распорядились. Нас наказали. Попытались изменить ход поединка – не получилось. Проиграли, но горжусь своей командой. Хочу их поздравить с этой игрой.
Волнения после выхода в УПЛ уже нет. Посмотрели, что можем со всеми играть. Сегодня на фоне команды, которая представляет Украину в еврокубках, мы смотрелись очень и очень хорошо.
Мы будем стараться не отходить от своей игры и с любым соперником играть в свой футбол», - сказал Кривенцов.
Источник — Футбол 1/2/3
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Тот случай, когда результат отошел на второй план, игрой порадовали, есть потенциал, есть боевой дух. Вперед!
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