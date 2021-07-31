Руслан КОСТЫШИН: «Типичная игра нашего чемпионата»

Наставник «Колоса» – о победе над «Металлистом 1925»

  • 31.07.2021 10:11
  • 793 просмотра
  • 1 комментарий
Руслан КОСТЫШИН: «Типичная игра нашего чемпионата»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился впечатлениями после победы над «Металлистом 1925» (1:0) во 2 туре украинской Премьер-лиги.

«Сложный матч. Начало чемпионата всегда само по себе сложное. Где-то сказалось физическое состояние, мы не готовились к началу чемпионата. Мы постепенно закладываем фундамент сразу на весь сезон.

Ребята тяжеловато выглядят. Мы договаривались с ними прессинговать cегодня, но на таких скоростях это не делается. Первые 20 минут у «Металлиста 1925» получалось выходить из-под прессинга, из-за чего у нас случались провалы. Потом игра выровнялась, но с моментами были проблемы. Тяжелая игра, до гола.

Во втором тайме играли качественнее, но не сказать, что мы создали много моментов. Могли забить еще, когда соперник открылся. Типичная игра нашего чемпионата», - сказал Костышин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 31.07.2021 10:28
    0
    Ну с Шахтёром из Караганды покажешь, Руслан, нетипичную игру!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 31.07.2021 10:28
    0
    Ну с Шахтёром из Караганды покажешь, Руслан, нетипичную игру!
    Ссылка
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