Руслан КОСТЫШИН: «Типичная игра нашего чемпионата»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился впечатлениями после победы над «Металлистом 1925» (1:0) во 2 туре украинской Премьер-лиги.

«Сложный матч. Начало чемпионата всегда само по себе сложное. Где-то сказалось физическое состояние, мы не готовились к началу чемпионата. Мы постепенно закладываем фундамент сразу на весь сезон.

Ребята тяжеловато выглядят. Мы договаривались с ними прессинговать cегодня, но на таких скоростях это не делается. Первые 20 минут у «Металлиста 1925» получалось выходить из-под прессинга, из-за чего у нас случались провалы. Потом игра выровнялась, но с моментами были проблемы. Тяжелая игра, до гола.

Во втором тайме играли качественнее, но не сказать, что мы создали много моментов. Могли забить еще, когда соперник открылся. Типичная игра нашего чемпионата», - сказал Костышин.