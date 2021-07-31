Павел РЕБЕНОК: «Матч с КуПСом смотрел на трибуне. У меня тряслись ноги»

Бывший футболист «Ворсклы» Павел Ребенок, который начинает свою тренерскую карьеру, прокомментировал вылет полтавской команды из Лиги конференций от финского клуба КуПС.

— Основная команда «Ворсклы» завершила, по сути, не начав выступление в Лиге конференций…

— Если честно, то мне сложно что-то сказать по этому поводу. Мне еще нужно некоторое время, поскольку, находясь на трибунах во время поединка с КуПСом, я еще ощущал себя футболистом. Эмоции были чуть не те, которые должны быть у наставника. Я всех ребят по команде знаю, у меня тряслись ноги, мне очень хотелось выйти на поле и помочь, но…

— Такая неудача сильно может сказаться на команде в чемпионате страны?

— Матч с КуПСом был очень тяжелым. Но самая важная черта профессиональных футболистов — это умение быстро переключиться на другие соревнования. Уверен, что руководство клуба, тренерский штаб, сумеют правильно разобраться в ситуации, поскольку времени горевать нет. Впереди длинная дистанция в чемпионате, терять очки в борьбе за высокие места сейчас смерти подобно.