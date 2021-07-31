Павел РЕБЕНОК: «Матч с КуПСом смотрел на трибуне. У меня тряслись ноги»

Специалист подвел итоги вылета «Ворсклы» из Лиги конференций

  • 31.07.2021 09:56
  • 744 просмотра
  • 0 комментариев
Павел РЕБЕНОК: «Матч с КуПСом смотрел на трибуне. У меня тряслись ноги»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист «Ворсклы» Павел Ребенок, который начинает свою тренерскую карьеру, прокомментировал вылет полтавской команды из Лиги конференций от финского клуба КуПС.

— Основная команда «Ворсклы» завершила, по сути, не начав выступление в Лиге конференций…

— Если честно, то мне сложно что-то сказать по этому поводу. Мне еще нужно некоторое время, поскольку, находясь на трибунах во время поединка с КуПСом, я еще ощущал себя футболистом. Эмоции были чуть не те, которые должны быть у наставника. Я всех ребят по команде знаю, у меня тряслись ноги, мне очень хотелось выйти на поле и помочь, но…

— Такая неудача сильно может сказаться на команде в чемпионате страны?
— Матч с КуПСом был очень тяжелым. Но самая важная черта профессиональных футболистов — это умение быстро переключиться на другие соревнования. Уверен, что руководство клуба, тренерский штаб, сумеют правильно разобраться в ситуации, поскольку времени горевать нет. Впереди длинная дистанция в чемпионате, терять очки в борьбе за высокие места сейчас смерти подобно.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности