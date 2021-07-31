Анатолий ТРУБИН: «Еще один матч. Еще одна победа!»

19-летний украинский вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал победу над «Львовом» (3:0) в поединке 2-го тура УПЛ.
«Еще один матч. Еще одна победа!», — прокомментировал Анатолий свежее фото.
Трубин вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и провел полный матч.
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Источник — Instagram
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