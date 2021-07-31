ВПК-Агро подписал экс-вратаря Десны и еще двух игроков

Контракты с «ВПК-Агро» подписали вратарь Константин Махновский, левый защитник Евгений Шевченко и вингер Артем Дудик. Соглашения рассчитаны до 30 июня 2022 года.

32-летний Махновский в последнее время был игроком латвийского «Вентспилса», 26-летний Шевченко до недавних пор защищал цвета «Полесья», а 24-летний Дудик выступал за «Агробизнес».

«ВПК-Агро» стартовал в чемпионате Первой лиги с выездного поражения от «Кремня» (0:2). 31 июля команда Александра Грицая примет в Днепре «Агробизнес». Начало матча в 17:00.