ВПК-Агро подписал экс-вратаря Десны и еще двух игроков

Команда Александра Грицая пополнилась тремя новыми исполнителями

  • 31.07.2021 08:38
  • 486 просмотров
  • 0 комментариев
ВПК-Агро подписал экс-вратаря Десны и еще двух игроков
© Футбол 24. Константин Махновский

Контракты с «ВПК-Агро» подписали вратарь Константин Махновский, левый защитник Евгений Шевченко и вингер Артем Дудик. Соглашения рассчитаны до 30 июня 2022 года.

32-летний Махновский в последнее время был игроком латвийского «Вентспилса», 26-летний Шевченко до недавних пор защищал цвета «Полесья», а 24-летний Дудик выступал за «Агробизнес».

«ВПК-Агро» стартовал в чемпионате Первой лиги с выездного поражения от «Кремня» (0:2). 31 июля команда Александра Грицая примет в Днепре «Агробизнес». Начало матча в 17:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности