1-й тур
Горняк-Спорт
0 : 2
Краматорск
24.07.2021, FT

Первая лига. Прикарпатье громит Ужгород, Агробизнес и Волынь делят очки

Также победы на счету «Краматорска» и «Кремня»

  • 24.07.2021 22:04
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Первая лига. Прикарпатье громит Ужгород, Агробизнес и Волынь делят очки
© ФК Горняк-Спорт

Состоялись четыре матча стартового тура Первой лиги.  
 
«Прикарпатье» на выезде разгромило «Ужгород», «Горняк-Спорт» проиграл «Краматорску», «Кремень» переиграл «ВПК-Агро». В матче «Агробизнес» – «Волынь» была зафиксирована ничья.
 
Первая лига. 1-й тур

«Горняк-Спорт» – «Краматорск» – 0:2
Голы: 0:1 – 45 Даудов, 0:2 – 67 Ермоленко.
 
«Кремень» – «ВПК-Агро» – 2:0
Голы: 1:0 – 6 Аверьянов, 2:0 – 78 Галата.

«Агробизнес» – «Волынь» – 2:2
Голы: 1:0 – 45, автогол Рябов, 1:1 – 79 Сад, 2:1 – 80 Груша, 2:2 – 83 Войтиховский.
 
«Ужгород» – «Прикарпатье» – 0:6
Голы: 0:1 – 9 Барчук, 0:2 – 29 Барчук, 0:3 – 33, автогол Fedak, 0:4 – 34 Рудюк, 0:5 – 42 Цюцюра, 0:6 – 75 Рудюк.

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Источник — Sport.ua

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