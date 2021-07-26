1-й тур
Ужгород
0 : 6
Прикарпатье
24.07.2021, FT

Ужгород – Прикарпатье – 0:6. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Первой лиги Украины

  • 26.07.2021 15:41
  • 356 просмотров
  • 1 комментарий
Ужгород – Прикарпатье – 0:6. Видео голов и обзор матча
© ФК Прикарпатье

В матче 1-го тура Первой лиги Украины «Прикарпатье» на выезде уничтожило «Ужгород» со счетом 6:0.

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Владимир Рудюк (Прикарпатье).
42' ГОЛ ! Мяч забил Василий Цюцюра (Прикарпатье).
34' ГОЛ ! Мяч забил Владимир Рудюк (Прикарпатье).
32' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Стефан Федак (Ужгород).
29' ГОЛ ! Мяч забил Роман Барчук (Прикарпатье).
8' ГОЛ ! Мяч забил Роман Барчук (Прикарпатье).
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 26.07.2021 16:08
    0
    Ого, Прикарпаття накидало Ужгороду...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 26.07.2021 16:08
    0
    Ого, Прикарпаття накидало Ужгороду...
    Ссылка
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