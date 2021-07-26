В матче 1-го тура Первой лиги Украины «Прикарпатье» на выезде уничтожило «Ужгород» со счетом 6:0.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Рудюк (Прикарпатье).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Василий Цюцюра (Прикарпатье).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Рудюк (Прикарпатье).
|32'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Стефан Федак (Ужгород).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Барчук (Прикарпатье).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Барчук (Прикарпатье).
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Источник — Sport.ua
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