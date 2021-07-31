ДЕ ДЗЕРБИ: «Каждый футболист Шахтера может решить судьбу матча»

Наставник «горняков» – о разгромной победе над «Львовом»

  • 31.07.2021 07:53
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ДЕ ДЗЕРБИ: «Каждый футболист Шахтера может решить судьбу матча»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Львовом» (3:0) в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги.

«Очень важная победа, на которую мы заслужили. Да, первый тайм получился довольно сложным. Соперник избрал тактику тотальной защиты. Нам нужно было искать лазейки для реализации своих возможностей.

Замены, конечно, сыграли свою роль. У нас все очень хорошие футболисты, которые могут дать результат и решить судьбу матча», - сказал Де Дзерби.

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Источник — Футбол 1/2/3

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