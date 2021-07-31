Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Шахтеру с нами было нелегко»

Наставник «Львова» разобрал матч против «горняков»

  • 31.07.2021 07:35
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Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Шахтеру с нами было нелегко»
© ФК Львов. Анатолий Бессмертный

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный подвел итоги матча 2 тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера» (0:3).

«У нас был план на игру. В первом тайме постарались нейтрализовать сильные стороны «Шахтера». Где-то нам это удалось. «Шахтер» полностью превосходил нас, но особо острых моментов не было.

Во втором тайме попытались выдержать стартовых натиск, отвечая своими контратаками, хотя и в первом тайме были предпосылки для них, но не получилось.

«Шахтеру» с нами было нелегко, потому что мы перекрыли все свободные зоны», - сказал Бессмертный.

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Источник — Футбол 1/2/3

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