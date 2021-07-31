Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Шахтеру с нами было нелегко»

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный подвел итоги матча 2 тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера» (0:3).

«У нас был план на игру. В первом тайме постарались нейтрализовать сильные стороны «Шахтера». Где-то нам это удалось. «Шахтер» полностью превосходил нас, но особо острых моментов не было.

Во втором тайме попытались выдержать стартовых натиск, отвечая своими контратаками, хотя и в первом тайме были предпосылки для них, но не получилось.

«Шахтеру» с нами было нелегко, потому что мы перекрыли все свободные зоны», - сказал Бессмертный.