Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Шахтеру с нами было нелегко»

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный подвел итоги матча 2 тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера» (0:3).
«У нас был план на игру. В первом тайме постарались нейтрализовать сильные стороны «Шахтера». Где-то нам это удалось. «Шахтер» полностью превосходил нас, но особо острых моментов не было.
Во втором тайме попытались выдержать стартовых натиск, отвечая своими контратаками, хотя и в первом тайме были предпосылки для них, но не получилось.
«Шахтеру» с нами было нелегко, потому что мы перекрыли все свободные зоны», - сказал Бессмертный.
Источник — Футбол 1/2/3
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