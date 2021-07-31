Горняк-Спорт подписал трех опытных игроков

«Горняк-Спорт» перед матчем 2-го тура чемпионата Первой лиги оформил отношения с тремя новичками.
Контракты с клубом до конца сезона подписали вратарь Андрей Клищук, полузащитник Ярослав Ямполь и нападающий Вадим Яворский.
«Горняк-Спорт» на старте чемпионата Первой лиги уступил дома «Краматорску» (0:2). В субботу команда Игоря Жабченко сыграет в Житомире с «Полесьем». Начало в 19:00.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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