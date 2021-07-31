Вторая лига. Все матчи 2-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 июля проходят поединки 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию всех матчей тура.
Вторая лига
2-й тур, 31 июля
- 16:00. Карпаты Галич – Чайка
- 17:00. Виктория Николаевка – Кристалл Херсон
- 17:00. Перемога Днепр – Полтава
- 17:00. Сумы – Яруд Мариуполь
- 18:00. Буковина Черновцы – МФА Мукачево
- 18:00. Металлург Запорожье – Никополь
- 18:00. Диназ Вышгород – Днепр Черкасcы
- 18:00. Карпаты Львов – Рубикон Киев
- 18:00. Левый берег Киев – Эпицентр Дунаевцы
- 18:00. Нива Винница – Любомир Ставище
- 18:00. Реал Фарма Одесса – Николаев
- 18:00. Скорук Томаковка – Балканы Заря
- 18:00. Тростянец – Волчанск
- 19:00. ЛНЗ Черкасcы – АФСК Киев
Плейеры будут добавлены перед началом матчей
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Источник — Sport.ua
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