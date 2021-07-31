2-й тур
Левый берег
0 : 0
Эпицентр Дунаевцы
31.07.2021 18:00

Вторая лига. Все матчи 2-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 июля видеотрансляцию матчей 2-го тура Второй лиги

  • 31.07.2021 05:48
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Вторая лига. Все матчи 2-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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31 июля проходят поединки 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию всех матчей тура.

Вторая лига

2-й тур, 31 июля

  • 16:00. Карпаты Галич – Чайка
  • 17:00. Виктория Николаевка – Кристалл Херсон
  • 17:00. Перемога Днепр – Полтава
  • 17:00. Сумы – Яруд Мариуполь
  • 18:00. Буковина Черновцы – МФА Мукачево
  • 18:00. Металлург Запорожье – Никополь
  • 18:00. Диназ Вышгород – Днепр Черкасcы
  • 18:00. Карпаты Львов – Рубикон Киев
  • 18:00. Левый берег Киев – Эпицентр Дунаевцы
  • 18:00. Нива Винница – Любомир Ставище
  • 18:00. Реал Фарма Одесса – Николаев
  • 18:00. Скорук Томаковка – Балканы Заря
  • 18:00. Тростянец – Волчанск
  • 19:00. ЛНЗ Черкасcы – АФСК Киев

Плейеры будут добавлены перед началом матчей

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Источник — Sport.ua

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