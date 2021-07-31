Я уже понял, какой здесь футбол. Иванисеня сравнил чемпионаты УПЛ и РПЛ

По мнению хавбека, команды в РПЛ не закрываются на своей половине поля

  • 31.07.2021 05:20
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Я уже понял, какой здесь футбол. Иванисеня сравнил чемпионаты УПЛ и РПЛ
© ФК Крылья Советов. Дмитрий Иванисеня

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня сравнил украинский и российский чемпионат:

«Конечно, когда ты приезжаешь в новую страну и впервые выходишь играть, естественно, нужно привыкнуть и понять, какой здесь футбол. Как здесь играют – быстро или медленно, как переходят из обороны в атаку. В любом случае, за два тура я уже ознакомился, ведь мы сыграли и с «Ахматом», и со «Спартаком».

Поэтому, да, я уже понял, какой здесь футбол. Он здесь более открытый, команды дают играть, нет такого, что закрываются на своей половине поля. Поэтому интересный чемпионат».

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Источник — ФК Крылья Советов

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