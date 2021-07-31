ПЕДРИНЬО: «Посвятил свой гол дочери, которая скоро родится»

Новичок «Шахтера» поделился эмоциями от игры со «Львовом»

  • 31.07.2021 02:21
  • 72 просмотра
  • 0 комментариев
ПЕДРИНЬО: «Посвятил свой гол дочери, которая скоро родится»
© ФК Шахтер Донецк

Новичок «Шахтера» Педриньо в эфире телеканала «Футбол 1» поделился эмоциями от победы в игре со «Львовом» (3:0) и забитого гола после выхода на замену.

– Поздравляем с победой! Кому посвятил свой гол?

– Дочери, которая скоро родится, а также супруге. Бог даст, все будет хорошо, она будет здоровой и счастливой.
 
– Насколько сложно было войти в такую игру со скамьи запасных?

– Знали, что во Львове нас ждет неуступчивый соперник и тяжелый поединок. Нам противостояла очень хорошо организованная команда. Если бы мы сразу забили гол, было бы легче, но этого не случилось. Однако мы старались контролировать игру и в итоге добились своего.  
 
– Насколько ты уже адаптировался в «Шахтере»?

– Я оказался в очень хорошей команде, где выступает много моих соотечественников. Все очень помогают, чтобы моя адаптация прошла как можно скорее. С каждым днем взаимопонимание все лучше.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности