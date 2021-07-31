ПЕДРИНЬО: «Посвятил свой гол дочери, которая скоро родится»

Новичок «Шахтера» Педриньо в эфире телеканала «Футбол 1» поделился эмоциями от победы в игре со «Львовом» (3:0) и забитого гола после выхода на замену.

– Поздравляем с победой! Кому посвятил свой гол?

– Дочери, которая скоро родится, а также супруге. Бог даст, все будет хорошо, она будет здоровой и счастливой.



– Насколько сложно было войти в такую игру со скамьи запасных?

– Знали, что во Львове нас ждет неуступчивый соперник и тяжелый поединок. Нам противостояла очень хорошо организованная команда. Если бы мы сразу забили гол, было бы легче, но этого не случилось. Однако мы старались контролировать игру и в итоге добились своего.



– Насколько ты уже адаптировался в «Шахтере»?

– Я оказался в очень хорошей команде, где выступает много моих соотечественников. Все очень помогают, чтобы моя адаптация прошла как можно скорее. С каждым днем взаимопонимание все лучше.