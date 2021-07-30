Источник: Лунин останется в Реале на следующий сезон вторым вратарем

Украинский голкипер Андрей Лунин остается в «Реале» на следующий сезон, информирует Madridista Real.
Главный тренер Карло Анчелотти постарается дать вратарю больше игровой практики в следующем сезоне. И украинец чувствует себя очень мотивированным.
Конечно, Лунин не будет голкипером стартового состава, учитывая, что место в рамке ворот стабильно забронировал бельгиец Тибо Куртуа. Однако Андрей убежден, что своими качествами и талантом он может убедить тренера в своей профпригодности.
Ранее сообщалось об интересе к Андрею Лунину со стороны испанских клубов «Эспаньол» и «Леганес» и других.
ВИДЕО. Лунин сыграл в спарринге за Реал и пропустил два гола от Рейнджерс
🚨⚪ Info MR: podemos confirmar que Lunin se queda en el Real Madrid. Ancelotti intentará darle más minutos esta temporada y el ucraniano se siente muy motivado. pic.twitter.com/OwTzAntn0I— MadridistaReal (@RMadridistaReal) July 30, 2021
🚨⚪ AMPLIACIÓN: Lunin se queda, con la esperanza de tener más protagonismo. https://t.co/fJHCNFovHd— MadridistaReal (@RMadridistaReal) July 30, 2021
Источник — Twitter
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