Источник: Лунин останется в Реале на следующий сезон вторым вратарем

Украинский голкипер Андрей Лунин остается в «Реале» на следующий сезон, информирует Madridista Real.

Главный тренер Карло Анчелотти постарается дать вратарю больше игровой практики в следующем сезоне. И украинец чувствует себя очень мотивированным.

Конечно, Лунин не будет голкипером стартового состава, учитывая, что место в рамке ворот стабильно забронировал бельгиец Тибо Куртуа. Однако Андрей убежден, что своими качествами и талантом он может убедить тренера в своей профпригодности.

Ранее сообщалось об интересе к Андрею Лунину со стороны испанских клубов «Эспаньол» и «Леганес» и других.

ВИДЕО. Лунин сыграл в спарринге за Реал и пропустил два гола от Рейнджерс

🚨⚪ Info MR: podemos confirmar que Lunin se queda en el Real Madrid. Ancelotti intentará darle más minutos esta temporada y el ucraniano se siente muy motivado. pic.twitter.com/OwTzAntn0I — MadridistaReal (@RMadridistaReal) July 30, 2021