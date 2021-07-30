Источник: Лунин останется в Реале на следующий сезон вторым вратарем

Карло Анчелотти постарается дать вратарю больше игровой практики

  • 30.07.2021 22:43
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Источник: Лунин останется в Реале на следующий сезон вторым вратарем
© ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин остается в «Реале» на следующий сезон, информирует Madridista Real.

Главный тренер Карло Анчелотти постарается дать вратарю больше игровой практики в следующем сезоне. И украинец чувствует себя очень мотивированным.

Конечно, Лунин не будет голкипером стартового состава, учитывая, что место в рамке ворот стабильно забронировал бельгиец Тибо Куртуа. Однако Андрей убежден, что своими качествами и талантом он может убедить тренера в своей профпригодности.

Ранее сообщалось об интересе к Андрею Лунину со стороны испанских клубов «Эспаньол» и «Леганес» и других.

ВИДЕО. Лунин сыграл в спарринге за Реал и пропустил два гола от Рейнджерс

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