ВИДЕО. Лунин сыграл в спарринге за Реал и пропустил два гола от Рейнджерс

Смотрите видеообзор товарищеского матча испанского гранда

  • 26.07.2021 00:30
  • 731 просмотр
  • 4 комментария
ВИДЕО. Лунин сыграл в спарринге за Реал и пропустил два гола от Рейнджерс
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 июля в товарищеском матче мадридский «Реал» проиграл шотландскому клубу «Рейнджерс» со счетом 1:2.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч и пропустил два гола.

Ранее Лунин ащищал ворота «галактикос» в спаррингах против «Фуэнлабрады» (3:1) и «Райо Вальекано» (1:1).

ВИДЕО. Лунин сыграл в спарринге за «Реал» и пропустил два гола от «Рейнджерс»

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    scorpio16
    online
      scorpio16, 26.07.2021 00:59
    +1
    В целом отстоял хорошо, где мог выручал . На счёт пропущенных голов, то небольшие вопросы есть только к первому и то 1на1 тут либо в дальний стрелять либо в ближний попадать, шансов отбить был мизер ...
    Ссылка
    nickst
    online
      nickst, 26.07.2021 00:48
    +3
    Год назад Куртуа получил 1-й номер, который освободился после ухода Альфонса Ареоля. А 13-й номер, под которым до того выступал Куртуа, получил по ранжиру Лунин. В Испании жесткие правила Ла Лиги по игровым номерам.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 26.07.2021 00:47
    0
    Судя с обзора оборона в Реала просто дно днищенское просто проходной двор.По первому пропущеному есть вопрос ближняя штанга.Но опять же оборона Реала это капец полный.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.07.2021 00:42
    +1
    А почему Лунин выбрал себе 13-й номер? Кто-то знает?
    Ссылка
    nickst
    online
      nickst, 26.07.2021 00:48
    +3
    Год назад Куртуа получил 1-й номер, который освободился после ухода Альфонса Ареоля. А 13-й номер, под которым до того выступал Куртуа, получил по ранжиру Лунин. В Испании жесткие правила Ла Лиги по игровым номерам.
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 26.07.2021 00:59
    +1
    В целом отстоял хорошо, где мог выручал . На счёт пропущенных голов, то небольшие вопросы есть только к первому и то 1на1 тут либо в дальний стрелять либо в ближний попадать, шансов отбить был мизер ...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.07.2021 00:42
    +1
    А почему Лунин выбрал себе 13-й номер? Кто-то знает?
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 26.07.2021 00:47
    0
    Судя с обзора оборона в Реала просто дно днищенское просто проходной двор.По первому пропущеному есть вопрос ближняя штанга.Но опять же оборона Реала это капец полный.
    Ссылка
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