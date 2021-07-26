25 июля в товарищеском матче мадридский «Реал» проиграл шотландскому клубу «Рейнджерс» со счетом 1:2.
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч и пропустил два гола.
Ранее Лунин ащищал ворота «галактикос» в спаррингах против «Фуэнлабрады» (3:1) и «Райо Вальекано» (1:1).
ВИДЕО. Лунин сыграл в спарринге за «Реал» и пропустил два гола от «Рейнджерс»
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Источник — Sport.ua
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