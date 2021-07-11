Андрей ЛУНИН: «Первая игра предсезонки с отличными эмоциями»

22-летний вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин продолжает подготовку к новому сезону в составе мадридской команды.
«Первая игра предсезонки с отличными эмоциями», — прокомментировал Лунин свежие фото.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.