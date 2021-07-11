Андрей ЛУНИН: «Первая игра предсезонки с отличными эмоциями»

Украинский вратарь «Реала» готовится к новому сезону

  • 11.07.2021 23:18
  • 901 просмотр
  • 1 комментарий
Андрей ЛУНИН: «Первая игра предсезонки с отличными эмоциями»
© Instagram. Андрей Лунин

22-летний вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин продолжает подготовку к новому сезону в составе мадридской команды.

«Первая игра предсезонки с отличными эмоциями», — прокомментировал Лунин свежие фото.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 12.07.2021 00:04
    0
    Чекаєм в основі, успіхів тобі!
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 12.07.2021 00:04
    0
    Чекаєм в основі, успіхів тобі!
    Ссылка
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