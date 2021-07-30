Оценки матча Львов – Шахтер. Лучшие игроки – Педриньо, Соломон и Траоре

30 июля состоялся матч 2-го тура УПЛ, в котором играли «Львов» и «Шахтер». Игра прошла во Львове на стадионе «Львов Арена». Гости дожали соперника во втором тайме.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокие оценки (7.0) получили Педриньо, Соломон и Траоре.
Оценки Sport.ua за матч «Львов» – «Шахтер» – 0:3:
Замены «Львова»: Ренан – 5,0; Альваро – 5,5; Крушинский – 5,0; Зозуля – б/о; Хамелюк – б/о.
Замены «Шахтера»: Исмаили – 6,5; Марлос – 6,5; Педриньо – 7,0; Майкон – 6,0; Дентиньо – 6,5.
Источник — Sport.ua
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