ВИДЕО. Как КуПС праздновал победу над Ворсклой

Игроки финского клуба повеселились в раздевалке

  • 30.07.2021 21:52
  • 1243 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Как КуПС праздновал победу над Ворсклой

Вчера КуПС на выезде обыграл «Ворсклу» 3:2 в овертайме в квалификации Лиги конференций. Финский клуб опубликовал видео со своей раздевалки, показав, как игроки праздновали победу над «Ворсклой»:

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(2 голоса)

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Комментарии
    al mizo
    online
      al mizo, 30.07.2021 22:28
    0
    Заслужили..... и те и другие этот результат
    Ссылка
    CheMP
      CheMP, 30.07.2021 22:22
    0
    кАзлы...
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.07.2021 21:56
    +2
    Було би чому радіти.. обіграли таких же ноунеймів, як і самі
    Ссылка
    terhoha
    online
      terhoha, 30.07.2021 21:56
    +7
    ВОРСКЛА - ПОЗОРИЩЕ
    Ссылка
    terhoha
    online
      terhoha, 30.07.2021 21:56
    +7
    ВОРСКЛА - ПОЗОРИЩЕ
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.07.2021 21:56
    +2
    Було би чому радіти.. обіграли таких же ноунеймів, як і самі
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 30.07.2021 22:28
    0
    Заслужили..... и те и другие этот результат
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 30.07.2021 22:22
    0
    кАзлы...
    Ссылка
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