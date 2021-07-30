ВИДЕО. Как КуПС праздновал победу над Ворсклой

Вчера КуПС на выезде обыграл «Ворсклу» 3:2 в овертайме в квалификации Лиги конференций. Финский клуб опубликовал видео со своей раздевалки, показав, как игроки праздновали победу над «Ворсклой»:
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