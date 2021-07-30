В Серии А продлили правило пяти замен еще на сезон

Руководство Серии А приняло решение продлить еще на один год правило, которое разрешает проводить командам по пять замен за матч вместо привычных трех.

Ранее ФИФА разрешила временно использовать правило пяти замен из-за пандемии коронавируса и насыщенного графика матчей. При этом, не все турниры используют это правило – например, в АПЛ от него отказались.

Ранее сообщалось о том, что у Серии А появится новый телетранслятор в Украине.