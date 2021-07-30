В Серии А продлили правило пяти замен еще на сезон

Временная мера останется в силе еще на год

  • 30.07.2021 20:56
  • 130 просмотров
  • 1 комментарий
В Серии А продлили правило пяти замен еще на сезон
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство Серии А приняло решение продлить еще на один год правило, которое разрешает проводить командам по пять замен за матч вместо привычных трех.

Ранее ФИФА разрешила временно использовать правило пяти замен из-за пандемии коронавируса и насыщенного графика матчей. При этом, не все турниры используют это правило – например, в АПЛ от него отказались.

Ранее сообщалось о том, что у Серии А появится новый телетранслятор в Украине.

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Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 30.07.2021 20:59
    +1
    Не надо было его продлевать. Его надо оставить, зачем гробить здоровье игроков? А Дисбаланс это вносит минимальный на уровне с разрывом между богатыми и бедными клубами
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 30.07.2021 20:59
    +1
    Не надо было его продлевать. Его надо оставить, зачем гробить здоровье игроков? А Дисбаланс это вносит минимальный на уровне с разрывом между богатыми и бедными клубами
    Ссылка
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