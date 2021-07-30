В Серии А продлили правило пяти замен еще на сезон

Руководство Серии А приняло решение продлить еще на один год правило, которое разрешает проводить командам по пять замен за матч вместо привычных трех.
Ранее ФИФА разрешила временно использовать правило пяти замен из-за пандемии коронавируса и насыщенного графика матчей. При этом, не все турниры используют это правило – например, в АПЛ от него отказались.
Ранее сообщалось о том, что у Серии А появится новый телетранслятор в Украине.
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Источник — Football-Italia
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