Мирон МАРКЕВИЧ: «Скоро не будем обыгрывать клубы из Косово»

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал вылет «Ворсклы» из Лиги Конференций от финского клуба КуПС:

– Все думали, что полтавский клуб не испытает проблем...

– У нас уже давно проблемы. Такое впечатление, что вы не в Украине живете. Надо вкладывать деньги в футбол, чтобы он был, чтобы были квалифицированные футболисты. Какая разница между «КуПС» и «Ворсклой» и нашими остальными командами?

Есть «Заря», у которой хороший тренер, но каждый год меняется состав. Как они могут играть в таким условиях? Они из группы 5 лет не могут выйти. Надо предъявлять претензии к руководству всех клубов. «Шахтер» еще где-то цепляется за очки, иногда «Динамо». Но если дальше так пойдет, то мы скоро не будем обыгрывать и клубы из Косово. Здесь нет ничего удивительного.

– «Ворскла» первой среди украинских клубов покинула еврокубки. В групповом раунде пока точно сыграет только «Динамо». Выйдут ли в группу «Шахтер», «Заря» и «Колос»?

– Посмотрим, трудно сказать. Надеемся на «Шахтер» и «Динамо». Не знаю, какая там группа попадется киевлянам. «Шахтеру» с такими покупками и с футболистами такого уровня тоже надо выходить.