Мирон МАРКЕВИЧ: «Скоро не будем обыгрывать клубы из Косово»

Известный тренер – о вылете «Ворсклы» из Лиги Конференций

  • 30.07.2021 17:30
  • 2965 просмотров
  • 13 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Скоро не будем обыгрывать клубы из Косово»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал вылет «Ворсклы» из Лиги Конференций от финского клуба КуПС:

– Все думали, что полтавский клуб не испытает проблем...
– У нас уже давно проблемы. Такое впечатление, что вы не в Украине живете. Надо вкладывать деньги в футбол, чтобы он был, чтобы были квалифицированные футболисты. Какая разница между «КуПС» и «Ворсклой» и нашими остальными командами?

Есть «Заря», у которой хороший тренер, но каждый год меняется состав. Как они могут играть в таким условиях? Они из группы 5 лет не могут выйти. Надо предъявлять претензии к руководству всех клубов. «Шахтер» еще где-то цепляется за очки, иногда «Динамо». Но если дальше так пойдет, то мы скоро не будем обыгрывать и клубы из Косово. Здесь нет ничего удивительного.

– «Ворскла» первой среди украинских клубов покинула еврокубки. В групповом раунде пока точно сыграет только «Динамо». Выйдут ли в группу «Шахтер», «Заря» и «Колос»?
– Посмотрим, трудно сказать. Надеемся на «Шахтер» и «Динамо». Не знаю, какая там группа попадется киевлянам. «Шахтеру» с такими покупками и с футболистами такого уровня тоже надо выходить.

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Источник — Трибуна

(15 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 30.07.2021 18:45
    0
    axylinam, 30.07.2021 17:41
    Большинство тренеров в Украине уровня ротаня,протеже Маркевича,поэтому и проигрываем всякому говну
    Те что реально личности в футболе , например - Григорчук, Вернидуб тут не к месту
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 30.07.2021 18:45
    0
    Кому Маркевич будет "предъявлять"? Тем, кто его кормил и кормит? Он сам часть той системы, которая должна, но не может развивать наш футбол. Не благодаря, а вопреки
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.07.2021 18:40
    0
    А как Маркевич хочет? Это же напрочь коррумпировання Украина, одним из бенефициаров которой является сам Маркевич. Странно.
    -
    Чтобы детские тренера получали копейки и про них никто не знал, и при этом чтобы вырастали новые Блохины и Шевченки? Кто-то знает про Шпакова, про тренера Ярмолеко, детских тренеров из Днепра, тренера Коноплянки, тренера Степанеко?
    -
    Чтобы в детском и юношеском футболе покупали судьев и продавали матчи, а потом спрашивали почему у нашей молодежи обреченность и нет бойцовоского характера?
    -
    Чтобы в украинском футболе все зависило от Суркиса, Ахметова, Ярославского, и при этом у нас была честная конкукуренция, яркие битвы с неизвестным результатом до финального свистка?
    А потом спрашивают почему зрители не ходят. А на что там ходить? На матчи с заранее известным результатом?
    -
    Чтобы у нас один агент котролировал 60+% рынка футболистов, которые де-факто рабы в украинском чемпионате... и при этом спрашивать почему у нас сборная такая слабая. Да к у нас 2 игрока в топ-4 лигах играет, да и то нестабильно.
    -
    Чтобы у нас молодеж выиграла ЧМ U20 в 2019 и не продали ни одного игрока в топовые лиги, но при этом и сами не сделали из них топовых игроков мирового уровня?
    -
    Смешно читать такие интервью Маркевича, от человека который знает гниль и вонь украинской футбольной кухни еще со времен 1991 года.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.07.2021 18:33
    +2
    Скоро не будем обігрувати збірні Суомі та Казахстану ...
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 30.07.2021 17:59
    +2
    А що , до речі Феенорд пройшов Дріту з Косово тільки завдяки голу на 90хв а так взагалі програвав до 75 хв здається 1:2 так що в футбол навчились грати вже й там.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 30.07.2021 17:49
    +4
    Евгений Семыкин, 30.07.2021 17:43
    Ну согласитесь, очень тупо говорить о претензиях людям которые за свои деньги содержат убыточные клубы😀 ну услышат они претензии, дальше что? 😀
    1) кто? Что за пенсионер?
    2) ну делаем что можем
    3) и то так, прекращаю
    Что из этих трёх ситуаций Мирон Богданович видит рядом со словом «развитие»?
    Звісно, що не має кому пред'являти претензії. Багато хто кричить Суркіс продай ДК, але велике питання кому. Таких фанатиків, які готові викидати на вітер шалені гроші, що б просто отримати емоції, у нас не так вже й багато.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 30.07.2021 17:45
    +5
    Мирон прав.Ворскла провела пару игр Минай и Ужгород и Днепр-1 и это подготовка к чемпионату и еврокубках плюс потеря игроков .Это звиздец подготовка и готовность команді без усиления.А Купс на втором месте после половины чемпионата команда на ходу.На что надеялся Максимов и руководство на чудо?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.07.2021 17:43
    +2
    Vladislav Pohily, 30.07.2021 17:40
    Без грошей у сучасному футболі на жаль нічого робити. Коли всі клуби, крім наших грандів, складаються на 90% з вільних агентів важко на щось претендувати.
    Ну согласитесь, очень тупо говорить о претензиях людям которые за свои деньги содержат убыточные клубы😀 ну услышат они претензии, дальше что? 😀
    1) кто? Что за пенсионер?
    2) ну делаем что можем
    3) и то так, прекращаю
    Что из этих трёх ситуаций Мирон Богданович видит рядом со словом «развитие»?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.07.2021 17:41
    +1
    Pop, 30.07.2021 17:38
    Динамо в группе тоже опозорится,ну а сборная на ЧМ не выйдет -100%,колос и заря не пройдут в группу
    Хотите угадаю за кого глорите? 😂
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.07.2021 17:41
    +12
    Большинство тренеров в Украине уровня ротаня,протеже Маркевича,поэтому и проигрываем всякому говну
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 30.07.2021 17:40
    +9
    Без грошей у сучасному футболі на жаль нічого робити. Коли всі клуби, крім наших грандів, складаються на 90% з вільних агентів важко на щось претендувати.
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 30.07.2021 17:38
    -9
    Динамо в группе тоже опозорится,ну а сборная на ЧМ не выйдет -100%,колос и заря не пройдут в группу
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.07.2021 17:31
    +10
    Та бог с ними , с клубами. Претензии он будет предъявлять …
    Что со сборными? Порядок ? Продлеваем керманыча? 😂
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.07.2021 17:41
    +12
    Большинство тренеров в Украине уровня ротаня,протеже Маркевича,поэтому и проигрываем всякому говну
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.07.2021 17:31
    +10
    Та бог с ними , с клубами. Претензии он будет предъявлять …
    Что со сборными? Порядок ? Продлеваем керманыча? 😂
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 30.07.2021 17:40
    +9
    Без грошей у сучасному футболі на жаль нічого робити. Коли всі клуби, крім наших грандів, складаються на 90% з вільних агентів важко на щось претендувати.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 30.07.2021 17:45
    +5
    Мирон прав.Ворскла провела пару игр Минай и Ужгород и Днепр-1 и это подготовка к чемпионату и еврокубках плюс потеря игроков .Это звиздец подготовка и готовность команді без усиления.А Купс на втором месте после половины чемпионата команда на ходу.На что надеялся Максимов и руководство на чудо?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 30.07.2021 17:49
    +4
    Евгений Семыкин, 30.07.2021 17:43
    Ну согласитесь, очень тупо говорить о претензиях людям которые за свои деньги содержат убыточные клубы😀 ну услышат они претензии, дальше что? 😀
    1) кто? Что за пенсионер?
    2) ну делаем что можем
    3) и то так, прекращаю
    Что из этих трёх ситуаций Мирон Богданович видит рядом со словом «развитие»?
    Звісно, що не має кому пред'являти претензії. Багато хто кричить Суркіс продай ДК, але велике питання кому. Таких фанатиків, які готові викидати на вітер шалені гроші, що б просто отримати емоції, у нас не так вже й багато.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.07.2021 18:33
    +2
    Скоро не будем обігрувати збірні Суомі та Казахстану ...
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 30.07.2021 17:59
    +2
    А що , до речі Феенорд пройшов Дріту з Косово тільки завдяки голу на 90хв а так взагалі програвав до 75 хв здається 1:2 так що в футбол навчились грати вже й там.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.07.2021 17:43
    +2
    Vladislav Pohily, 30.07.2021 17:40
    Без грошей у сучасному футболі на жаль нічого робити. Коли всі клуби, крім наших грандів, складаються на 90% з вільних агентів важко на щось претендувати.
    Ну согласитесь, очень тупо говорить о претензиях людям которые за свои деньги содержат убыточные клубы😀 ну услышат они претензии, дальше что? 😀
    1) кто? Что за пенсионер?
    2) ну делаем что можем
    3) и то так, прекращаю
    Что из этих трёх ситуаций Мирон Богданович видит рядом со словом «развитие»?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.07.2021 17:41
    +1
    Pop, 30.07.2021 17:38
    Динамо в группе тоже опозорится,ну а сборная на ЧМ не выйдет -100%,колос и заря не пройдут в группу
    Хотите угадаю за кого глорите? 😂
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 30.07.2021 18:45
    0
    axylinam, 30.07.2021 17:41
    Большинство тренеров в Украине уровня ротаня,протеже Маркевича,поэтому и проигрываем всякому говну
    Те что реально личности в футболе , например - Григорчук, Вернидуб тут не к месту
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 30.07.2021 18:45
    0
    Кому Маркевич будет "предъявлять"? Тем, кто его кормил и кормит? Он сам часть той системы, которая должна, но не может развивать наш футбол. Не благодаря, а вопреки
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.07.2021 18:40
    0
    А как Маркевич хочет? Это же напрочь коррумпировання Украина, одним из бенефициаров которой является сам Маркевич. Странно.
    -
    Чтобы детские тренера получали копейки и про них никто не знал, и при этом чтобы вырастали новые Блохины и Шевченки? Кто-то знает про Шпакова, про тренера Ярмолеко, детских тренеров из Днепра, тренера Коноплянки, тренера Степанеко?
    -
    Чтобы в детском и юношеском футболе покупали судьев и продавали матчи, а потом спрашивали почему у нашей молодежи обреченность и нет бойцовоского характера?
    -
    Чтобы в украинском футболе все зависило от Суркиса, Ахметова, Ярославского, и при этом у нас была честная конкукуренция, яркие битвы с неизвестным результатом до финального свистка?
    А потом спрашивают почему зрители не ходят. А на что там ходить? На матчи с заранее известным результатом?
    -
    Чтобы у нас один агент котролировал 60+% рынка футболистов, которые де-факто рабы в украинском чемпионате... и при этом спрашивать почему у нас сборная такая слабая. Да к у нас 2 игрока в топ-4 лигах играет, да и то нестабильно.
    -
    Чтобы у нас молодеж выиграла ЧМ U20 в 2019 и не продали ни одного игрока в топовые лиги, но при этом и сами не сделали из них топовых игроков мирового уровня?
    -
    Смешно читать такие интервью Маркевича, от человека который знает гниль и вонь украинской футбольной кухни еще со времен 1991 года.
    Ссылка
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