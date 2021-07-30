Мирон МАРКЕВИЧ: «Скоро не будем обыгрывать клубы из Косово»

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал вылет «Ворсклы» из Лиги Конференций от финского клуба КуПС:
– Все думали, что полтавский клуб не испытает проблем...
– У нас уже давно проблемы. Такое впечатление, что вы не в Украине живете. Надо вкладывать деньги в футбол, чтобы он был, чтобы были квалифицированные футболисты. Какая разница между «КуПС» и «Ворсклой» и нашими остальными командами?
Есть «Заря», у которой хороший тренер, но каждый год меняется состав. Как они могут играть в таким условиях? Они из группы 5 лет не могут выйти. Надо предъявлять претензии к руководству всех клубов. «Шахтер» еще где-то цепляется за очки, иногда «Динамо». Но если дальше так пойдет, то мы скоро не будем обыгрывать и клубы из Косово. Здесь нет ничего удивительного.
– «Ворскла» первой среди украинских клубов покинула еврокубки. В групповом раунде пока точно сыграет только «Динамо». Выйдут ли в группу «Шахтер», «Заря» и «Колос»?
– Посмотрим, трудно сказать. Надеемся на «Шахтер» и «Динамо». Не знаю, какая там группа попадется киевлянам. «Шахтеру» с такими покупками и с футболистами такого уровня тоже надо выходить.
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-
Чтобы детские тренера получали копейки и про них никто не знал, и при этом чтобы вырастали новые Блохины и Шевченки? Кто-то знает про Шпакова, про тренера Ярмолеко, детских тренеров из Днепра, тренера Коноплянки, тренера Степанеко?
-
Чтобы в детском и юношеском футболе покупали судьев и продавали матчи, а потом спрашивали почему у нашей молодежи обреченность и нет бойцовоского характера?
-
Чтобы в украинском футболе все зависило от Суркиса, Ахметова, Ярославского, и при этом у нас была честная конкукуренция, яркие битвы с неизвестным результатом до финального свистка?
А потом спрашивают почему зрители не ходят. А на что там ходить? На матчи с заранее известным результатом?
-
Чтобы у нас один агент котролировал 60+% рынка футболистов, которые де-факто рабы в украинском чемпионате... и при этом спрашивать почему у нас сборная такая слабая. Да к у нас 2 игрока в топ-4 лигах играет, да и то нестабильно.
-
Чтобы у нас молодеж выиграла ЧМ U20 в 2019 и не продали ни одного игрока в топовые лиги, но при этом и сами не сделали из них топовых игроков мирового уровня?
-
Смешно читать такие интервью Маркевича, от человека который знает гниль и вонь украинской футбольной кухни еще со времен 1991 года.
1) кто? Что за пенсионер?
2) ну делаем что можем
3) и то так, прекращаю
Что из этих трёх ситуаций Мирон Богданович видит рядом со словом «развитие»?
1) кто? Что за пенсионер?
2) ну делаем что можем
3) и то так, прекращаю
Что из этих трёх ситуаций Мирон Богданович видит рядом со словом «развитие»?
Что со сборными? Порядок ? Продлеваем керманыча? 😂
Что со сборными? Порядок ? Продлеваем керманыча? 😂
1) кто? Что за пенсионер?
2) ну делаем что можем
3) и то так, прекращаю
Что из этих трёх ситуаций Мирон Богданович видит рядом со словом «развитие»?
1) кто? Что за пенсионер?
2) ну делаем что можем
3) и то так, прекращаю
Что из этих трёх ситуаций Мирон Богданович видит рядом со словом «развитие»?
-
Чтобы детские тренера получали копейки и про них никто не знал, и при этом чтобы вырастали новые Блохины и Шевченки? Кто-то знает про Шпакова, про тренера Ярмолеко, детских тренеров из Днепра, тренера Коноплянки, тренера Степанеко?
-
Чтобы в детском и юношеском футболе покупали судьев и продавали матчи, а потом спрашивали почему у нашей молодежи обреченность и нет бойцовоского характера?
-
Чтобы в украинском футболе все зависило от Суркиса, Ахметова, Ярославского, и при этом у нас была честная конкукуренция, яркие битвы с неизвестным результатом до финального свистка?
А потом спрашивают почему зрители не ходят. А на что там ходить? На матчи с заранее известным результатом?
-
Чтобы у нас один агент котролировал 60+% рынка футболистов, которые де-факто рабы в украинском чемпионате... и при этом спрашивать почему у нас сборная такая слабая. Да к у нас 2 игрока в топ-4 лигах играет, да и то нестабильно.
-
Чтобы у нас молодеж выиграла ЧМ U20 в 2019 и не продали ни одного игрока в топовые лиги, но при этом и сами не сделали из них топовых игроков мирового уровня?
-
Смешно читать такие интервью Маркевича, от человека который знает гниль и вонь украинской футбольной кухни еще со времен 1991 года.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.