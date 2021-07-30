Воспитанник Динамо перешел в клуб из Казахстана

25-летний украинский полузащитник Евгений Чумак продолжит карьеру в чемпионате Казахстана.

Воспитанник киевского «Динамо» уже подписал соглашение с «Тураном» и в скором времени должен прибыть в Туркестан.

Центральный хавбек еще 6 лет назад становился чемпионом и обладателем Кубка Украины, вызывался в молодежную сборную Украины, но большую карьеру сделать не смог.

Последние 2 года Евгений провел в чемпионате Узбекистана, играя за «Бунедкор» и «Металлург» из Бекабада, а до этого был в грузинском «Шевардени».

Ранее бывший защитник «Динамо» перешел в португальский клуб.