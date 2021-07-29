Бывший защитник Динамо перешел в португальский клуб

34-летний португальский защитник Виторину Антунеш стал игроком португальского клуба «Пасуш де Феррейра».
Контракт рассчитан на два года.
Последним клубом футболиста был лиссабонский «Спортинг», цвета которого он защищал с 2020 года. С 2015 по 2018 годы контракт Антунеша принадлежал киевскому «Динамо».
Ориентировочная стоимость Антунеша составляет €1 миллион.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.