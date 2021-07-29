Бывший защитник Динамо перешел в португальский клуб

34-летний португальский защитник Виторину Антунеш стал игроком португальского клуба «Пасуш де Феррейра».

Контракт рассчитан на два года.

Последним клубом футболиста был лиссабонский «Спортинг», цвета которого он защищал с 2020 года. С 2015 по 2018 годы контракт Антунеша принадлежал киевскому «Динамо».

Ориентировочная стоимость Антунеша составляет €1 миллион.