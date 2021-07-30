Николай МАТВИЕНКО: «Готов играть в Шахтере всю жизнь»

Защитник сборной Украины – о возможном уходе из донецкого клуба

  • 30.07.2021 15:15
  • 412 просмотров
  • 4 комментария
Николай МАТВИЕНКО: «Готов играть в Шахтере всю жизнь»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

25-летний защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко высказался о возможном переходе в другой клуб.

«Конечно, есть амбиции и мечты поиграть в топ-чемпионате, Англии или Италии, но «Шахтер» — тоже топ-клуб. Если мне не предоставится возможность куда-то перейти, то готов играть всю жизнь в «Шахтере». Это великий клуб. Тут или хорошо, или хорошо все равно будет», - сказал Матвиенко.

Ранее сообщалось, что клуб Ярмоленко заинтересован в услугах Матвиенко.

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Источник — Football.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.07.2021 15:34
    +3
    Рест ин пис тогда футболист Матвиенко, если будет все время играть в шлаке, деградирует как Кучер с Кривцовым
    Ссылка
    Сергей Романчиков
    online
      Сергей Романчиков, 30.07.2021 15:32
    -1
    DK1961, 30.07.2021 15:21
    Убирайтесь из Киева. И играйте всю жизнь. На лохмет арене. В первенстве ОРДЛО
    Только в твоих грязных фантазиях 😉🤣
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 15:26
    +2
    DK1961, 30.07.2021 15:21
    Убирайтесь из Киева. И играйте всю жизнь. На лохмет арене. В первенстве ОРДЛО
    Как же горит у развпятьлетнего.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.07.2021 15:21
    -8
    Убирайтесь из Киева. И играйте всю жизнь. На лохмет арене. В первенстве ОРДЛО
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.07.2021 15:34
    +3
    Рест ин пис тогда футболист Матвиенко, если будет все время играть в шлаке, деградирует как Кучер с Кривцовым
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 15:26
    +2
    DK1961, 30.07.2021 15:21
    Убирайтесь из Киева. И играйте всю жизнь. На лохмет арене. В первенстве ОРДЛО
    Как же горит у развпятьлетнего.
    Ссылка
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