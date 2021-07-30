Николай МАТВИЕНКО: «Готов играть в Шахтере всю жизнь»

25-летний защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко высказался о возможном переходе в другой клуб.
«Конечно, есть амбиции и мечты поиграть в топ-чемпионате, Англии или Италии, но «Шахтер» — тоже топ-клуб. Если мне не предоставится возможность куда-то перейти, то готов играть всю жизнь в «Шахтере». Это великий клуб. Тут или хорошо, или хорошо все равно будет», - сказал Матвиенко.
Ранее сообщалось, что клуб Ярмоленко заинтересован в услугах Матвиенко.
Источник — Football.ua
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