Денис ОЛЕЙНИК: «Ворскле не повезло»

Украинский полузащитник финского СИКа Денис Олейник прокомментировал поражение полтавской «Ворсклы» от «КуПСа» (2:3) во втором раунде квалификации Лиги конференций.

«Конечно, «Ворскле» не повезло. В двух играх пропустили на последних секундах и упустили победу. На данный̆ момент «КуПС» был в лучших физических кондициях, так как чемпионат Финляндии сейчас в разгаре, а украинский – только стартовал.

«КуПС» играет в очень хороший европейский футбол. У них хороший̆ контроль мяча, а после его потери они вступают в борьбу, прессингуя соперника. У них работает квалифицированный тренер, который̆ умеет ставить игру высокого уровня.

Чемпионат в Финляндии растет как в игровом плане, так и по-своему уровню. Считаю, ошибаются те, которые думают, что здесь смешной чемпионат. Что касается полтавчан, то после первого матча их отмечали в хорошую сторону в Финляндии. Мне все говорили, что «Ворскла» – команда хорошего класса. Подопечные Максимова провели две хорошие игры, но им не повезло», - сказал Олейник.