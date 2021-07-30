Ворскла забила 50-й мяч в еврокубках

Автором юбилейного гола стал Александр Скляр

  • 30.07.2021 14:40
  • 290 просмотров
  • 3 комментария
Ворскла забила 50-й мяч в еврокубках
© Фото Кирилла Дымова

Мяч, забитый Александром Скляром в матче с КуПСом (2:3), стал 50-м для «Ворсклы» в еврокубковых турнирах. 38 раз полтавчане поражали ворота соперников в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 8 - в Кубке Интертото и 4 - в Лиге конференций. Свою лепту в юбилей внесли 26 игроков бело-зеленых. Больше других - Виталий Кобзарь, Александр Мелащенко и Ахмед Янузи - по 4 гола.

Юбилейные голы «Ворсклы» в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

23.07.1997

КУ

ПР

Виталий КОБЗАРЬ

Даугава (г)

51' (1:0)

3:1

10-й

05.07.1998

КИ

Р2

Виктор БОГАТЫРЬ

АБ Копенгаген (г)

84' (2:2)

2:2

20-й

27.08.2009

ЛЕ

КР4

Василий САЧКО

Бенфика (д)

48' (1:0)

2:1

30-й

18.08.2011

ЛЕ

КР4

Павел РЕБЕНОК

Динамо Бх (д)

89' (2:1)

2:1

40-й

06.08.2015

ЛЕ

КР3

Санжар ТУРСУНОВ

Жилина (д)

101'  (п) (3:0)

3:1

50-й

29.07.2021

ЛК

КР2

Александр СКЛЯР

КуПС (д)

55' (2:1)

2:3

КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; Р2 - второй раунд; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.07.2021 14:59
    0
    УУУУРРРРРРРРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ. я всё правильно написал?
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 30.07.2021 14:56
    +2
    Поздравления Ворскле с таким великим успехом
    Ссылка
    MasterSith_2013
    online
      MasterSith_2013, 30.07.2021 14:53
    -1
    І що толку з цієї новини як вони непройшли дальше
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 30.07.2021 14:56
    +2
    Поздравления Ворскле с таким великим успехом
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.07.2021 14:59
    0
    УУУУРРРРРРРРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ. я всё правильно написал?
    Ссылка
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