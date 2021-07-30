Ворскла забила 50-й мяч в еврокубках

Мяч, забитый Александром Скляром в матче с КуПСом (2:3), стал 50-м для «Ворсклы» в еврокубковых турнирах. 38 раз полтавчане поражали ворота соперников в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 8 - в Кубке Интертото и 4 - в Лиге конференций. Свою лепту в юбилей внесли 26 игроков бело-зеленых. Больше других - Виталий Кобзарь, Александр Мелащенко и Ахмед Янузи - по 4 гола.
Юбилейные голы «Ворсклы» в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
23.07.1997
|
КУ
|
ПР
|
Виталий КОБЗАРЬ
|
Даугава (г)
|
51' (1:0)
|
3:1
|
10-й
|
05.07.1998
|
КИ
|
Р2
|
Виктор БОГАТЫРЬ
|
АБ Копенгаген (г)
|
84' (2:2)
|
2:2
|
20-й
|
27.08.2009
|
ЛЕ
|
КР4
|
Василий САЧКО
|
Бенфика (д)
|
48' (1:0)
|
2:1
|
30-й
|
18.08.2011
|
ЛЕ
|
КР4
|
Павел РЕБЕНОК
|
Динамо Бх (д)
|
89' (2:1)
|
2:1
|
40-й
|
06.08.2015
|
ЛЕ
|
КР3
|
Санжар ТУРСУНОВ
|
Жилина (д)
|
101' (п) (3:0)
|
3:1
|
50-й
|
29.07.2021
|
ЛК
|
КР2
|
Александр СКЛЯР
|
КуПС (д)
|
55' (2:1)
|
2:3
КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; Р2 - второй раунд; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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