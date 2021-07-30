Ворскла забила 50-й мяч в еврокубках

Мяч, забитый Александром Скляром в матче с КуПСом (2:3), стал 50-м для «Ворсклы» в еврокубковых турнирах. 38 раз полтавчане поражали ворота соперников в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 8 - в Кубке Интертото и 4 - в Лиге конференций. Свою лепту в юбилей внесли 26 игроков бело-зеленых. Больше других - Виталий Кобзарь, Александр Мелащенко и Ахмед Янузи - по 4 гола.

Юбилейные голы «Ворсклы» в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Игрок Соперник Минута Счет 1-й 23.07.1997 КУ ПР Виталий КОБЗАРЬ Даугава (г) 51' (1:0) 3:1 10-й 05.07.1998 КИ Р2 Виктор БОГАТЫРЬ АБ Копенгаген (г) 84' (2:2) 2:2 20-й 27.08.2009 ЛЕ КР4 Василий САЧКО Бенфика (д) 48' (1:0) 2:1 30-й 18.08.2011 ЛЕ КР4 Павел РЕБЕНОК Динамо Бх (д) 89' (2:1) 2:1 40-й 06.08.2015 ЛЕ КР3 Санжар ТУРСУНОВ Жилина (д) 101' (п) (3:0) 3:1 50-й 29.07.2021 ЛК КР2 Александр СКЛЯР КуПС (д) 55' (2:1) 2:3

КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; Р2 - второй раунд; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.