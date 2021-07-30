Украинцы впервые проиграли финнам в еврокубках

Поражение «Ворсклы» от КуПСа (2:3) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций стало первым для украинских клубов в еврокубковых баталиях с финнами. Беспроигрышная серия украинцев против команд из Финляндии, которая началась в сентябре 1978 года победой «Динамо» над «Хакой», составила в итоге 11 игр (+8=3). Небольшим утешением стало, что полтавчане КуПСу все же забили и продлили голевую серию украинских команд против финнов до 12 матчей. Более продолжительные забивные сериии наши клубы имели только в поединках с австрийцами и венграми.

Самые продолжительные беспроигрышные серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия Страна Началась Завершилась Дата Клуб Соперник Счет Дата Клуб Соперник Счет 13* Венгрия 14.05.1975 Динамо Ференцварош 3:0 (н) 13* Румыния 21.11.2006 Динамо Стяуа 1:1 (г) 12 Хорватия 12.08.2003 Динамо Динамо З 3:1 (д) 31.07.2014 Черноморец Сплит 0:2 (г) 12 Португалия 06.11.2012 Динамо Порту 0:0 (д) 19.10.2016 Динамо Бенфика 0:2 (д) 12* Армения 23.07.1997 Днепр Ереван 6:1 (д) 11 Австрия 16.09.1969 Динамо Аустрия 2:1 (г) 30.09.1992 Динамо Рапид 2:3 (г) 11 Дания 24.10.1973 Динамо БК 1903 1:0 (д) 27.08.1997 Динамо Брондбю 0:1 (д) 11 Турция 30.09.2008 Динамо Фенербахче 0:0 (г) 03.11.2011 Динамо Бешиктащ 0:1 (г) 11 Финляндия 13.09.1978 Динамо Хака 1:0 (г) 29.07.2021 Ворскла КуПС 2:3 (д)

Самые продолжительные голевые серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия Страна Началась Завершилась Дата Клуб Соперник Счет Дата Клуб Соперник Счет 14 Австрия 16.09.1969 Динамо Аустрия 2:1 (г) 07.08.1996 Динамо Рапид 0:2 (г) 13* Венгрия 14.05.1975 Динамо Ференцварош 3:0 (н) 12 Хорватия 12.08.2003 Динамо Динамо З 3:1 (д) 31.07.2014 Черноморец Сплит 0:2 (г) 12* Армения 23.07.1997 Днепр Ереван 6:1 (д) 12* Финляндия 13.09.1978 Динамо Хака 1:0 (г) 11 Норвегия 24.10.1965 Динамо Русенборг 4:1 (г) 09.08.2012 Металлург Д Тромсе 0:1 (д) 11 Португалия 24.10.2013 Днепр Пасуш де Фер. 2:0 (г) 19.10.2016 Динамо Бенфика 0:2 (д) 11* Беларусь 29.06.1996 Шахтер Атака-Аура 1:2 (д)

* серия не закончена.