Украинцы впервые проиграли финнам в еврокубках

Беспроигрышная серия наших клубов в баталиях с командами из Финляндии составила 11 матчей

  • 30.07.2021 13:51
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  • 2 комментария
Украинцы впервые проиграли финнам в еврокубках
© Фото Кирилла Дымова

Поражение «Ворсклы» от КуПСа (2:3) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций стало первым для украинских клубов в еврокубковых баталиях с финнами. Беспроигрышная серия украинцев против команд из Финляндии, которая началась в сентябре 1978 года победой «Динамо» над «Хакой», составила в итоге 11 игр (+8=3). Небольшим утешением стало, что полтавчане КуПСу все же забили и продлили голевую серию украинских команд против финнов до 12 матчей. Более продолжительные забивные сериии наши клубы имели только в поединках с австрийцами и венграми.

Самые продолжительные беспроигрышные серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия

Страна

Началась

 

 

 

Завершилась

 

 

 

 

 

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Дата

Клуб

Соперник

Счет

13*

Венгрия

14.05.1975

Динамо

Ференцварош

3:0 (н)

 

 

 

 

13*

Румыния

21.11.2006

Динамо

Стяуа

1:1 (г)

 

 

 

 

12

Хорватия

12.08.2003

Динамо

Динамо З

3:1 (д)

31.07.2014

Черноморец

Сплит

0:2 (г)

12

Португалия

06.11.2012

Динамо

Порту

0:0 (д)

19.10.2016

Динамо

Бенфика

0:2 (д)

12*

Армения

23.07.1997

Днепр

Ереван

6:1 (д)

 

 

 

 

11

Австрия

16.09.1969

Динамо

Аустрия

2:1 (г)

30.09.1992

Динамо

Рапид

2:3 (г)

11

Дания

24.10.1973

Динамо

БК 1903

1:0 (д)

27.08.1997

Динамо

Брондбю

0:1 (д)

11

Турция

30.09.2008

Динамо

Фенербахче

0:0 (г)

03.11.2011

Динамо

Бешиктащ

0:1 (г)

11

Финляндия

13.09.1978

Динамо

Хака

1:0 (г)

29.07.2021

Ворскла

КуПС

2:3 (д)

Самые продолжительные голевые серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия

Страна

Началась

 

 

 

Завершилась

 

 

 

 

 

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Дата

Клуб

Соперник

Счет

14

Австрия

16.09.1969

Динамо

Аустрия

2:1 (г)

07.08.1996

Динамо

Рапид

0:2 (г)

13*

Венгрия

14.05.1975

Динамо

Ференцварош

3:0 (н)

 

 

 

 

12

Хорватия

12.08.2003

Динамо

Динамо З

3:1 (д)

31.07.2014

Черноморец

Сплит

0:2 (г)

12*

Армения

23.07.1997

Днепр

Ереван

6:1 (д)

 

 

 

 

12*

Финляндия

13.09.1978

Динамо

Хака

1:0 (г)

 

 

 

 

11

Норвегия

24.10.1965

Динамо

Русенборг

4:1 (г)

09.08.2012

Металлург Д

Тромсе

0:1 (д)

11

Португалия

24.10.2013

Днепр

Пасуш де Фер.

2:0 (г)

19.10.2016

Динамо

Бенфика

0:2 (д)

11*

Беларусь

29.06.1996

Шахтер

Атака-Аура

1:2 (д)

 

 

 

 

* серия не закончена.

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Сергей Цыба, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    alekos59
    online
      alekos59, 30.07.2021 14:07
    -1
    Деградация имени павелки продолжается.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 30.07.2021 14:00
    +1
    Еще есть куда падать, Сан Марино например еще не проигрывали.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 30.07.2021 14:00
    +1
    Еще есть куда падать, Сан Марино например еще не проигрывали.
    Ссылка
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