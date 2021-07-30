ФОТО. Как Ворскла КуПСу проиграла

Полтавская «Ворскла» в ответном поединке Лиги Конференций с финским клубом КуПС неожиданно уступила на своем поле, завершив в этом году выступление в еврокубках.

Каким был последний матч «Ворсклы» в нынешней еврокампании – смотрите в фотогалерее Кирилла Дымова.