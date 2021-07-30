ФОТО. Как Ворскла КуПСу проиграла

Команда Юрий Максимова сенсационно выбыла из Лиги конференций

  • 30.07.2021 13:40
  • 374 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Как Ворскла КуПСу проиграла
© Фото Кирилла Дымова

Полтавская «Ворскла» в ответном поединке Лиги Конференций с финским клубом КуПС неожиданно уступила на своем поле, завершив в этом году выступление в еврокубках.

Каким был последний матч «Ворсклы» в нынешней еврокампании – смотрите в фотогалерее Кирилла Дымова.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 30.07.2021 13:59
    0
    + повністю відсутній захист
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 30.07.2021 13:58
    0
    ...ну прямо таки "несподівано"... І в першій грі з фінами, і з Дніпром, колгоспний стиль гри (бий-біжи, де мяч - там всі) вселяв сумніви...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 30.07.2021 13:59
    0
    + повністю відсутній захист
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 30.07.2021 13:58
    0
    ...ну прямо таки "несподівано"... І в першій грі з фінами, і з Дніпром, колгоспний стиль гри (бий-біжи, де мяч - там всі) вселяв сумніви...
    Ссылка
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