Директор Оболони: «Нельзя терять такие команды. Перенесем матч с Альянсом»

Александр Ризниченко прокомментировал скандальную ситуацию

  • 30.07.2021 13:31
  • 413 просмотров
  • 2 комментария
Директор Оболони: «Нельзя терять такие команды. Перенесем матч с Альянсом»
© facebook.com/fcallianceld

Директор «Оболони» Александр Ризниченко подтвердил, что клуб согласился на перенос матча 2-го тура Первой лиги против «Альянса», который меняет собственника.

«Альянс» попросил перенести матч, потому что у них меняется собственник. Конечно, мы согласились на перенос, чтобы команда сохранилась. Я думаю, что нельзя терять такие команды».

«Но, думаю, такие разговоры, которые случились после этого футбольного матча («Альянс» - «Металлист»), они в Первой лиге в этом сезоне будут не единичными», - сказал Ризниченко.

Ранее «Альянс» решил сняться с Первой лиги после того, как руководство осталось недовольно судейством в поединке с «Металлистом».

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 30.07.2021 13:45
    0
    Натякає на те,що після матчу з Металістом у Оболоні теж зміниться спонсор??
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 30.07.2021 13:42
    0
    Очень достойно!
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 30.07.2021 13:45
    0
    Натякає на те,що після матчу з Металістом у Оболоні теж зміниться спонсор??
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 30.07.2021 13:42
    0
    Очень достойно!
    Ссылка
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