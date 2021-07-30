Директор Оболони: «Нельзя терять такие команды. Перенесем матч с Альянсом»

Директор «Оболони» Александр Ризниченко подтвердил, что клуб согласился на перенос матча 2-го тура Первой лиги против «Альянса», который меняет собственника.

«Альянс» попросил перенести матч, потому что у них меняется собственник. Конечно, мы согласились на перенос, чтобы команда сохранилась. Я думаю, что нельзя терять такие команды».

«Но, думаю, такие разговоры, которые случились после этого футбольного матча («Альянс» - «Металлист»), они в Первой лиге в этом сезоне будут не единичными», - сказал Ризниченко.

Ранее «Альянс» решил сняться с Первой лиги после того, как руководство осталось недовольно судейством в поединке с «Металлистом».