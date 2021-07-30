Олег КУДРИК: «Со Львовом была закономерная ничья»

Голкипер «Мариуполя» Олег Кудрик прокомментировал ничью со «Львовом» (1:1) в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги.

«Думаю, что получилась хорошая игра, многие этого не ожидали, но получился интересный матч. Многие писали, что «Львов» – «Мариуполь», ничего интересного. Но в принципе потом после игры многие болельщики говорили, что был хороший поединок и он понравился зрителям. Была боевая игра, они могли выиграть, мы тоже, если бы забили сразу второй гол после первого. В принципе, считаю, что закономерная ничья, обе команды довольны результатом.

Доволен ли я своей игрой? Всегда есть к чему расти. Понятно, что некоторыми моментами доволен, а некоторыми нет. Будем работать дальше. Думаю, что нет такого футболиста, который всегда доволен после своего матча, всегда есть моменты, которые надо исправлять и работать над ними», - сказал Кудрик.