Александр ХАЦКЕВИЧ: «У Карпина нет времени на кардинальные перемены»

Бывший главный тренер сборной Беларуси, киевского «Динамо» и волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич поделился мнением о перспективах Валерия Карпина у руля сборной России.
«В ситуации, когда отбор уже идет и времени мало, главное — в короткий срок решить задачу выхода на чемпионат мира. Допускаю, что поменяется тактическое построение, но на кардинальные перемены нет времени. Да и выбор футболистов ограничен», — считает Хацкевич.
Карпин возглавил сборную России 26 июля, сменив на посту главного тренера команды Станислава Черчесова.
Источник — Матч ТВ
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