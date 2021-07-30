Александр ХАЦКЕВИЧ: «У Карпина нет времени на кардинальные перемены»

Бывший главный тренер сборной Беларуси, киевского «Динамо» и волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич поделился мнением о перспективах Валерия Карпина у руля сборной России.

«В ситуации, когда отбор уже идет и времени мало, главное — в короткий срок решить задачу выхода на чемпионат мира. Допускаю, что поменяется тактическое построение, но на кардинальные перемены нет времени. Да и выбор футболистов ограничен», — считает Хацкевич.

Карпин возглавил сборную России 26 июля, сменив на посту главного тренера команды Станислава Черчесова.