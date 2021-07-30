Василий КОБИН: «Доволен Селезневым. Он набирает форму»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о подготовке команды к старту чемпионата Украины.

«Задание — набрать 50 очков.

Немного поменялась трансферная политика клуба. Мы с этой командой работаем чуть больше двух недель. Конечно, у нас мало времени, но мы не переживаем — верим в ребят, они верят в нас, все будет хорошо.

Если говорить о Селезневе, то игры показали, что он набирает форму. Он не в оптимальных своих кондициях. Думаю, к старту чемпионата он подойдет готовым на 70-80%.

Слава Богу, что мы пропускали первый тур. И была лишняя неделя подготовку. В общем, я доволен его действиями, как он проводит тренировки и взаимодействует с игроками», — отметил Кобин.

В 1-м туре УПЛ «Динамо» должно было встретиться с «Олимпиком». Но донецкий клуб снялся с соревнований и был заменен на «Минай». Поединок с «Динамо» перенесли на 11 августа.

Во 2-м туре УПЛ «Минай» сыграет с «Александрией». Матч состоится 31 июля.