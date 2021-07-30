Василий КОБИН: «Доволен Селезневым. Он набирает форму»

Наставник «Миная» рассказал о подготовке команды к старту нового сезона

  • 30.07.2021 11:52
  • 568 просмотров
  • 4 комментария
Василий КОБИН: «Доволен Селезневым. Он набирает форму»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о подготовке команды к старту чемпионата Украины.

«Задание — набрать 50 очков.

Немного поменялась трансферная политика клуба. Мы с этой командой работаем чуть больше двух недель. Конечно, у нас мало времени, но мы не переживаем — верим в ребят, они верят в нас, все будет хорошо.

Если говорить о Селезневе, то игры показали, что он набирает форму. Он не в оптимальных своих кондициях. Думаю, к старту чемпионата он подойдет готовым на 70-80%.

Слава Богу, что мы пропускали первый тур. И была лишняя неделя подготовку. В общем, я доволен его действиями, как он проводит тренировки и взаимодействует с игроками», — отметил Кобин.

В 1-м туре УПЛ «Динамо» должно было встретиться с «Олимпиком». Но донецкий клуб снялся с соревнований и был заменен на «Минай». Поединок с «Динамо» перенесли на 11 августа.

Во 2-м туре УПЛ «Минай» сыграет с «Александрией». Матч состоится 31 июля.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 30.07.2021 12:23
    +1
    У мене якесь дежавю. Кобін повторює один-в один слова Костишина....
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 30.07.2021 12:12
    0
    Лицо уже кому-то разбил?
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 30.07.2021 12:06
    0
    Человек-пенальти
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.07.2021 12:01
    +1
    Царь форму уже набрать не сможет ,а вот литраж запросто наберёт
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 30.07.2021 12:23
    +1
    У мене якесь дежавю. Кобін повторює один-в один слова Костишина....
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.07.2021 12:01
    +1
    Царь форму уже набрать не сможет ,а вот литраж запросто наберёт
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 30.07.2021 12:12
    0
    Лицо уже кому-то разбил?
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 30.07.2021 12:06
    0
    Человек-пенальти
    Ссылка
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