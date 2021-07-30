ХАЦКЕВИЧ: «Приятно, что Шапаренко сделал большой шаг вперед в развитии»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и российского «Ротора» Александр Хацкевич высказался о выступлении сборной Украины на Евро-2020, а также отметил игру футболистов «Динамо».

«Мне приятно, что эти ребята (игроки «Динамо» прим.) были на ведущих ролях в сборной. Сергей Сидорчук был незаменимым футболистом в середине поля. Приятно, что Коля Шапаренко сделал большой шаг вперед в своем развитии. Надежно выглядел Виталий Миколенко. Артем Беседин, выходя на замену, был очень полезен. Витя Цыганков добавлял креатива.

Рад за Жору Бущана. При мне он три года назад должен был стать основным вратарем «Динамо». К сожалению, помешала травма на последнем сборе перед началом чемпионата. Со временем он стал сильнее, увереннее и здорово провел Евро-2020. Надеюсь, будет и дальше прогрессировать.

На протяжении всего турнира Россия играла предсказуемо, в примитивный футбол. Три года назад Россия с такой игрой вышла в четвертьфинал чемпионата мира, но все-таки на Евро команды посильнее. Большинство из них используют средний и короткий пас, выходят из обороны через розыгрыш, делают меньше вертикальных передач — особенно длинных. Украина тоже старалась играть так — в комбинационный футбол с высоким прессингом, с высокой линией обороны. Такой футбол нравится болельщикам», - сказал Хацкевич.

Напомним, Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, где со счетом 0:4 уступила Англии.