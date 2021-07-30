Олег КРАСНОПЕРОВ: «Отставка Максимова? Не думаю»

В поражении «Ворсклы» от КуПСА виноваты все, уверен специалист

  • 30.07.2021 09:27
  • 1233 просмотра
  • 4 комментария
Олег КРАСНОПЕРОВ: «Отставка Максимова? Не думаю»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Бывший футболист «Ворсклы» и сборной Украины Олег Красноперов считает, что главный тренер полтавской команды Юрий Максимов не должен подавать в отставку после вылета команды из 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

— Можно ли здесь говорить о вине руководства клуба? Под еврокубки не было громких или, скажем, качественных трансферов. В матче с КуПСом решили обойтись малой кровью?
— Все в клубе работают на результат. Поэтому в поражении, на мой взгляд, виноваты все. Думаю, внутри разберутся в истинных причинах провала в соперничестве с КуПСом.

— Весь сезон идешь к мечте, а потом все обрывается в течение недели. В таком случае главный тренер должен подать в отставку?
— Давайте не забывать о том, что за более чем полтора года Юрий Максимов провел качественную работу в «Ворскле». Не думаю, что один матч может повлиять на решение руководства клуба.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.07.2021 11:03
    0
    Oleksandr Kelym, 30.07.2021 11:00
    Я б Максимова вигнав: більша за гравців провина тренера за ідентичну поразку...
    Повернувся в Україну Григорчук - ось його і взяти !
    Ти хоч тараканів з кухні вигони , до Максимова лапи тягнеш.
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 30.07.2021 11:00
    0
    Я б Максимова вигнав: більша за гравців провина тренера за ідентичну поразку...
    Повернувся в Україну Григорчук - ось його і взяти !
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 30.07.2021 10:06
    +2
    Максимов нормальний тренер, тут питання до самих футболістів чому так зіграли
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 30.07.2021 09:47
    +2
    Максимову подать в отставку -
    это его решение, а не руководства клуба
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 30.07.2021 10:06
    +2
    Максимов нормальний тренер, тут питання до самих футболістів чому так зіграли
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 30.07.2021 09:47
    +2
    Максимову подать в отставку -
    это его решение, а не руководства клуба
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.07.2021 11:03
    0
    Oleksandr Kelym, 30.07.2021 11:00
    Я б Максимова вигнав: більша за гравців провина тренера за ідентичну поразку...
    Повернувся в Україну Григорчук - ось його і взяти !
    Ти хоч тараканів з кухні вигони , до Максимова лапи тягнеш.
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 30.07.2021 11:00
    0
    Я б Максимова вигнав: більша за гравців провина тренера за ідентичну поразку...
    Повернувся в Україну Григорчук - ось його і взяти !
    Ссылка
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