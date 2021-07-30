Олег КРАСНОПЕРОВ: «Отставка Максимова? Не думаю»

Бывший футболист «Ворсклы» и сборной Украины Олег Красноперов считает, что главный тренер полтавской команды Юрий Максимов не должен подавать в отставку после вылета команды из 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

— Можно ли здесь говорить о вине руководства клуба? Под еврокубки не было громких или, скажем, качественных трансферов. В матче с КуПСом решили обойтись малой кровью?

— Все в клубе работают на результат. Поэтому в поражении, на мой взгляд, виноваты все. Думаю, внутри разберутся в истинных причинах провала в соперничестве с КуПСом.

— Весь сезон идешь к мечте, а потом все обрывается в течение недели. В таком случае главный тренер должен подать в отставку?

— Давайте не забывать о том, что за более чем полтора года Юрий Максимов провел качественную работу в «Ворскле». Не думаю, что один матч может повлиять на решение руководства клуба.