Олег КРАСНОПЕРОВ: «Отставка Максимова? Не думаю»

Бывший футболист «Ворсклы» и сборной Украины Олег Красноперов считает, что главный тренер полтавской команды Юрий Максимов не должен подавать в отставку после вылета команды из 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.
— Можно ли здесь говорить о вине руководства клуба? Под еврокубки не было громких или, скажем, качественных трансферов. В матче с КуПСом решили обойтись малой кровью?
— Все в клубе работают на результат. Поэтому в поражении, на мой взгляд, виноваты все. Думаю, внутри разберутся в истинных причинах провала в соперничестве с КуПСом.
— Весь сезон идешь к мечте, а потом все обрывается в течение недели. В таком случае главный тренер должен подать в отставку?
— Давайте не забывать о том, что за более чем полтора года Юрий Максимов провел качественную работу в «Ворскле». Не думаю, что один матч может повлиять на решение руководства клуба.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Повернувся в Україну Григорчук - ось його і взяти !
Повернувся в Україну Григорчук - ось його і взяти !
это его решение, а не руководства клуба
это его решение, а не руководства клуба
Повернувся в Україну Григорчук - ось його і взяти !
Повернувся в Україну Григорчук - ось його і взяти !
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.